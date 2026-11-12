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• زعم أنه استهدف قياديا في "حماس"، بالمجزرة التي ارتكبها فجر الخميس وقتل فيها 6 فلسطينيين، بينهم طفل وطبيب

أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، بشن غارة على مستشفى ناصر بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، أسفرت عن مجزرة راح ضحيتها 6 فلسطينيين، زاعما أنه استهدف قياديا في حركة "حماس".

وقال الجيش في بيان إنه نفذ الغارة بالاشتراك مع جهاز الأمن العام "الشاباك"، مدعيا أنها استهدفت محمد أبو إسماعيل، و"مسلحين آخرين" زعم أنهم "اختبأوا داخل المستشفى" دون تقديم أدلة تثبت مزاعمه.

وادعى الجيش أن أبو إسماعيل "شغل منصب قائد لواء خان يونس في حماس" و"كان مسؤولا عن إدارة أنشطة مسلحي اللواء وتوجيههم لتنفيذ هجمات ضد الجيش الإسرائيلي".

وحتى الساعة 8:50 (ت.غ)، لم يصدر تعليق من حركة "حماس" على بيان الجيش الإسرائيلي.

وفجر الخميس، ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة بقصف أحد مباني مستشفى ناصر في خان يونس، ما أسفر عن استشهاد 6 فلسطينيين، بينهم طفل وطبيب، وإصابة نحو 30 آخرين.

وتأتي المجزرة في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ 10 أكتوبر 2025.

وأسفرت هذه الخروقات عن استشهاد 1614 فلسطينيا وإصابة 5849 آخرين، وفق بيانات صحية سابقة.

ومنذ أكتوبر 2023 ترتكب إسرائيل إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 74 ألف شهيد وما يزيد على 175 ألف جريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء.

كما خلفت الإبادة دمارا طال نحو 90 بالمئة من البنية التحتية في القطاع، فيما قدرت الأمم المتحدة تكلفة إعادة الإعمار بـ71.4 مليار دولار.