مفتي فلسطين يدعو إلى تحرك دولي وعربي عاجل لإغاثة قطاع غزة

دعا المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، الشيخ محمد أحمد حسين، إلى تحرك دولي وعربي عاجل لإغاثة أبناء قطاع غزة، وتقديم المساعدات الإنسانية للتخفيف من معاناتهم، في ظل السيول والأمطار الغزيرة التي اجتاحت مخيمات النازحين وأغرقت عشرات الآلاف من الخيام.

جاء ذلك خلال ترؤسه، اليوم الخميس، اجتماعًا لمفتي المحافظات، حيث أشار إلى تفاقم المأساة الإنسانية التي يعيشها النازحون، في ظل الدمار الواسع الذي خلفته حرب الإبادة الإسرائيلية في المنازل والبنية التحتية، واستمرار الحصار وإغلاق المعابر وعرقلة إدخال المساعدات والإمدادات الضرورية.

وبحث الاجتماع آليات تطوير عمل دار الإفتاء والنهوض بها، في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها أبناء شعبنا في مختلف المحافظات، حيث أكد حسين أن الدار تمكنت، رغم الظروف الصعبة والإغلاقات، من تحقيق إنجازات بارزة، مثمنًا جهود المفتين وموظفي دوائر الإفتاء وحرصهم على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتسهيل الإجراءات أمام المراجعين.

وشدد على أن المنهج الأساسي للدار يقوم على الوسطية والاعتدال، بما يخدم مصلحة المجتمع ويعزز رسالتها في نشر الوعي الديني.

من جانب آخر، استنكر المفتون الانتهاكات المتواصلة بحق المسجد الأقصى المبارك ومدينة القدس المحتلة والأراضي الفلسطينية، واعتداءات المستعمرين في محافظات الضفة الغربية، التي تجري تحت حماية سلطات الاحتلال، محملين إياها المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات وتداعياتها.

ودعوا إلى تعزيز صمود المواطنين في مواجهة الهجمات التي تستهدف حياتهم ومقدساتهم وممتلكاتهم وماشيتهم ومزروعاتهم.

كما ناقش المجتمعون آلية عمل الفتوى، في ظل التطور الرقمي والزيادة الملحوظة في عدد الاستفسارات الواردة عبر البريد الإلكتروني.