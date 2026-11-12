العراق يفتتح طريق النفق المغمور تحت المياه استعدادا لتشغيل ميناء الفاو الكبير

افتتح وزير النقل العراقي وهب الحسني اليوم الخميس في محافظة البصرة النفق المغمور في خور الزبير أحد أبرز المنجزات الهندسية في مشروع ميناء الفاو الكبير الذي يشكل شرياناً استراتيجياً يربط الفاو بأم قصر ويختصر المسافات والوقت والكلف في حركة النقل والتجارة .

وقالت وزارة النقل العراقية ، في بيان صحفي ، إن افتتاح النفق يمثل خطوة محورية في تطوير البنية التحتية للنقل العراقي وتعزيز التكامل بين الموانئ وشبكات الطرق ودعم مشروع طريق التنمية بما يرسخ مكانة العراق ممراً حيوياً للتجارة الدولية .

وتفقد وزير النقل منشآت المشروع عبر زيارة ميدانية شملت غرفة المراقبة في النفق المغمور والإطلاع على منظومة المراقبة وآليات متابعة حركة السير، والوقوف على جاهزية الأنظمة الفنية والتشغيلية لضمان انسيابية الحركة وسلامة مستخدمي النفق المغمور.

ويمثل مشروع النفق المغمور أحد المشاريع الخمسة العملاقة في الميناء وهو الأول من نوعه في الشرق الأوسط، إذ يمر تحت قناة الزبير الملاحية بطول إجمالي يبلــغ 2444 مترا منها 1266مترا تحت الماء لتســهيل حركة الشــاحنات الثقيلة ونقل البضائع مختصراً المسافة من 200 كم إلى 62 كم وبذلك يختصر زمن الرحلة إلــى 35 دقيقة ليتحول النفق المغمور من إنجاز هندسي إلى شريان حيوي لمستقبل التجارة في العراق.

ونجحت شركة موانئ العراق بإنزال أول عوامة للإنارة في قناة الميناء الملاحية نهاية الشهر الماضي التي تعد نقطة استراتيجية لإنارة الطريق أمام البواخر المارة في ميناء الفاو الكبير.

ويعد مشروع ميناء الفاو الكبير أقصى جنوبي العراق من المشاريع الاستراتيجية حيث يربط العراق بأوروبا عبر تركيا ، وتم الشروع به منذ عام 2010 بكلفة استثمارية تجاوزت أربعة مليارات دولار ونفذ من قبل شركات كورية علي مساحة 54 كيلو مترا .

ويعتزم العراق طرح مشروع بناء طريق بري من الفاو وحتى الحدود الشمالية مع تركيا للاستثمار أمام الشركات العالمية ليكون ممرا لإيصال الشرق بالغرب وتسهيل حركة التبادل التجاري بوقت قياسي.