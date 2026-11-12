70 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى

واصل مستوطنون، صباح يوم الخميس، اقتحامهم للمسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.



وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة بأن 70 مستوطنًا اقتحموا المسجد الأقصى ونظموا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية.



وتشدد قوات الاحتلال قيودها على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى، وتحتجز هوياتهم عند بواباته الخارجية، في ظل إبعاد المئات عن المسجد لفترات متفاوتة.



ويتعرض الأقصى يوميًا عدا الجمعة والسبت، لسلسلة اقتحامات وانتهاكات من المستوطنين وقوات الاحتلال، في محاولة لتغيير الواقع القائم بالمسجد، وتنفيذ مخططاته التهويدية فيه.

وقبل أيام، أدانت مصر - بأشد العبارات - اقتحام عشرات المستوطنين الإسرائيليين لباحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، مستنكرة تكرار وتصاعد هذه الانتهاكات والممارسات الاستفزازية التي تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، ومساسًا بحرمة المقدسات الدينية، وتهديدًا للأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكدت مصر رفضها القاطع لكافة المحاولات الرامية إلى فرض تقسيم زماني أو مكاني للمسجد الأقصى المبارك أو تغيير وضعه التاريخي والقانوني القائم، مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته لوقف هذه الانتهاكات المتكررة والحيلولة دون المزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة.