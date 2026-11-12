يعود فيلم الجريمة والإثارة الشهير The Departed "المغادرون" للمخرج مارتن سكورسيزي، بطولة ليوناردو دي كابريو، إلى دور العرض السينمائي يوم 4 ديسمبر المقبل؛ احتفالاً بمرور 20 عاماً على إطلاقه، في إعادة عرض خاصة تتيح للجمهور مشاهدة الفيلم مجدداً على الشاشة الكبيرة.

وأعلنت الخبر شركة وارنر براذرز المنتجة للفيلم، وقالت في بيان إعلامي: "اللعبة لم تنتهِ بعد.. The Departed يعود للسينما يوم 4 ديسمبر 2026".

تدور أحداث الفيلم في مدينة بوسطن الأمريكية حول صراع بين الشرطة وعصابة إجرامية يقودها فرانك كوستيلو، حيث تزرع الشرطة ضابطاً متخفياً داخل العصابة، هو بيلي كوستيجان، بينما تنجح العصابة في زرع أحد رجالها داخل جهاز الشرطة، وهو كولين سوليفان.

ومع تصاعد الأحداث، يدخل الطرفان في سباق لكشف هوية العميل المزدوج قبل أن تنكشف هويتهما، وسط سلسلة من الخيانات والمواجهات الدامية.

الفيلم يشترك في بطولته كلٌّ من ليوناردو دي كابريو ومات ديمون وجاك نيكلسون ومارك والبرغ وفيرا فارميجا.