تجددت الإنذارات بوجود قنابل في عدد من المدارس الإيطالية، ما دفع السلطات إلى إخلاء الطلاب وإجراء عمليات تفتيش، وسط تزايد البلاغات والرسائل التهديدية التي تستهدف المؤسسات التعليمية في البلاد.

وفي إقليم ليغوريا شمال غربي إيطاليا، أُخليت مدارس في جنوة وديانو مارينا وبورديغيرا وتاغيا، عقب تلقي بعضها رسائل تهديد عبر البريد الإلكتروني. وعاد الطلاب إلى فصولهم في معظم المدارس بعد انتهاء عمليات الفحص.

وفي باليرمو، أُخليت مدرسة «أومبرتو» الثانوية صباح اليوم، عقب تلقي رسالة إلكترونية من مصدر مجهول تتضمن تهديدًا بارتكاب مجزرة بحق الطلاب والعاملين في المدرسة، وذلك وفقا لما نشرته وكالة «أنسا».

وأبلغت إدارة المدرسة أولياء الأمور بإنهاء اليوم الدراسي وإلغاء الحصص، رغم ترجيحها أن يكون التهديد كاذبا، مؤكدة أن قرار الإخلاء اتُخذ احترازيا حفاظا على سلامة الطلاب والعاملين.

وتأتي هذه التطورات بعد إخلاء مئات المدارس في أنحاء إيطاليا، أمس، إثر تلقيها رسائل إلكترونية تتضمن بلاغات كاذبة بوجود قنابل.

وأكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، عدم وجود خطر ملموس، ودعت إلى عقد اجتماع حكومي لمتابعة التطورات، بعدما تلقت 312 مدرسة إنذارات، وفق وسائل إعلام محلية.

من جانبه، قال وزير التعليم جوزيبي فالديتارا إن ما لا يقل عن 300 مدرسة أُخليت عقب تلقي رسائل تهديد متشابهة، مرجحا أن تكون البلاغات كاذبة، ومشيرا إلى أن اتساع نطاقها يعزز الشكوك بشأن مصداقيتها.

وفي العاصمة روما، أبلغت إحدى المدارس أولياء الأمور بنقل الطلاب إلى مكان آمن ووضعهم تحت إشراف المعلمين، عقب تلقي تهديد بوجود قنبلة.