ويتكوف وكوشنر يعتزمان حث بوتين على إشراك الأوروبيين في مفاوضات إنهاء الحرب في أوكرانيا

وصل المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى روسيا، اليوم الخميس، لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في مسعى لدفع الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق سلام ينهي الحرب في أوكرانيا.

ومن المتوقع أن يطلع ويتكوف وكوشنر، الرئيس الروسي على نتائج المحادثات الثلاثية التي استمرت يومين بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة في أبوظبي خلال الأسبوع الجاري.

وتعد هذه الزيارة الرابعة التي يقوم بها ويتكوف للقاء بوتين خلال العام الجاري.

وأعلن كوشنر، في أبوظبي، أن أحد أهداف الاجتماع في موسكو هو "بحث إمكانية إشراك الأوروبيين في صيغة المفاوضات، حتى تتحول إلى مفاوضات متعددة الأطراف".

وقال كوشنر، للصحفيين، أمس الأربعاء، إن اللقاء المرتقب مع بوتين يهدف إلى "إحراز مزيد من التقدم بشأن بعض القضايا التي ناقشناها، إذ نرى أن هناك انفتاحا وفرصا متاحة للتقدم".

من جانبه، قال مستشار بوتين للسياسة الخارجية، يوري أوشاكوف، إن الاجتماع سيعقد خلال النصف الأول من اليوم الخميس.

وقال أوشاكوف "سنناقش اليوم القضايا الرامية إلى تسوية الأزمة المتعلقة بأوكرانيا"، دون تقديم مزيد من التفاصيل، حسبما أوردت وكالة "تاس" الروسية للأنباء.

ووصل المسؤولان الأمريكيان قادمين من أبوظبي، حيث أجريا على مدى يومين محادثات سلام مع مسؤولين أوكرانيين وروس، في أول مفاوضات ثلاثية الأطراف منذ فبراير الماضي.

وكان المبعوث الخاص للرئيس الروسي، كيريل دميترييف، في استقبال ويتكوف وكوشنر لدى وصولهما إلى مطار فنوكوفو في موسكو، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

ومن المقرر أن يتوجه المبعوثان الأمريكيان من موسكو إلى العاصمة الأيرلندية دبلن، اليوم الخميس، لإجراء محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي يشارك في اجتماع لقادة "المجموعة السياسية الأوروبية".

ويجتمع قادة من نحو 50 دولة في أيرلندا لحضور قمة "المجموعة السياسية الأوروبية" حيث تتصدر الحرب في أوكرانيا جدول الأعمال.



