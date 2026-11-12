قررت نقابة "آي جي ميتال" الألمانية تصعيد الإضرابات التحذيرية في إطار النزاع بشأن المفاوضات الجماعية في قطاعي الصناعات المعدنية والكهربائية في ألمانيا، حيث سيتوقف العاملون هذه المرة عن العمل ليوم كامل بدلا من الاكتفاء بالإضراب لبضع ساعات.

وأعلن مجلس إدارة النقابة اتخاذ القرار بتنظيم إضرابات تحذيرية تستمر يوما كاملا في مئات الشركات، بهدف زيادة الضغط في المفاوضات الجماعية التي وصلت إلى طريق مسدود بعد 3 جولات. ولم يُعلَن بعد عن الشركات التي ستشهد الإضرابات أو مواعيد تنظيمها.

وقالت رئيسة النقابة، كريستيانه بنر: "لقد تمسك أرباب العمل بمواقفهم المتصلبة، وتجاوزوا خلال المفاوضات في دوسلدورف حدا معينا من خلال طرح مطالب إضافية. نحن نتجه نحو نزاع حاد... من يريدون تقويض معايير الاتفاقات الجماعية، وتقديم عرض ينطوي على خفض للأجور، وتقييد حقوق المشاركة في اتخاذ القرارات، ونقل القرارات من الاتفاقات الجماعية إلى الشركات، يعتدون بذلك على أسس الشراكة بين أطراف المفاوضات الجماعية".

وانتقد أرباب العمل في مناطق مختلفة الإضرابات المعلنة بالفعل ووصفوها بأنها "غير متناسبة تماما"، محذرين من أنها ستتسبب في أضرار اقتصادية كبيرة.

وكانت نقابة "آي جي ميتال" قد أعلنت في ولاية بادن-فورتمبرج بدء التصويت غدا الجمعة في الشركات المعنية بشأن الإضرابات التحذيرية. أما فرع النقابة في ولاية بافاريا، فقد أعلن أنه لن يجري مزيدا من المفاوضات مع أرباب العمل قبل بدء الإضرابات التي تستمر يوما كاملا.

وتطالب النقابة، في إطار النزاع الحالي، بزيادة أجور نحو 3.7 مليون عامل بنسبة 5% خلال عام واحد، إلى جانب ضمان الوظائف ومواقع العمل. في المقابل، قدم أرباب العمل عرضا يتضمن دفعة مالية لمرة واحدة قابلة للإلغاء، وزيادة في الأجور بنسبة 1.3%، على فترة تعاقدية أطول بكثير. ولم تفض الجولات الثلاث من المفاوضات إلى أي مؤشرات على التوصل إلى حل.

وكانت نقابة "آي جي ميتال" قد لجأت إلى الإضرابات التحذيرية التي تستمر يوما كاملا مرة واحدة فقط من قبل، وذلك في عام 2018، والتي شارك فيها نحو 500 ألف شخص في 250 شركة. ويعتزم مجلس إدارة النقابة أيضا خلال العام الجاري اختيار مئات الشركات لتنظيم الإضرابات فيها. ويمكن لأعضاء النقابة المشاركين في الإضرابات التقدم بطلب للحصول على بدل إضراب.