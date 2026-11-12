دفع الهلال الأحمر المصري، في الساعات الأولى من صباح اليوم، قافلة «زاد العزة.. من مصر إلى غزة» رقم 311، محملة بشاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية المتجهة إلى القطاع، لمواصلة دعم الأشقاء الفلسطينيين وتلبية احتياجاتهم الأساسية، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء.

ودفع الهلال الأحمر المصري بإمدادات الشتاء الأساسية، والتي شملت أكثر من 3,070 خيمة، 20,400 بطانية، وما يتجاوز 57,600 قطعة ملابس شتوية، وذلك في إطار جهوده الإغاثية لمساندة أهالي قطاع غزة في مواجهة تداعيات الأمطار الغزيرة والمنخفض الجوي.

وحملت القافلة 311 من «زاد العزة» أكثر من 2,378 طنًا من المساعدات المتنوعة، شملت أكثر من 1,424 طنًا سلال غذائية ودقيق، ما يتجاوز 415 طنًا مستلزمات إغاثية وطبية وأدوية علاجية، وأكثر من 539 طنًا من المواد البترولية اللازمة لتشغيل المخابز والمستشفيات والمنشآت الحيوية داخل القطاع.

ويواصل الهلال الأحمر المصري وجوده على الحدود منذ بدء الأزمة، مع الحفاظ على جاهزية مراكزه اللوجستية وتكثيف جهوده لتجهيز وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، والتي تجاوز إجماليها مليون طن، بجهود أكثر من 75 ألف متطوع بالجمعية.