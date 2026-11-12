مفارقة غريبة تُبشر بوكيتينو قبل المهمة المنتظرة مع يونايتد

يستعد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي للإعلان عن هوية مدربه الجديد، وذلك بعدما أطاح اليوم الخميس بمدربه مايكل كاريك، الذي انتشل الفريق من دوامة النتائج السلبية في الموسم الماضي، خلفا للبرتغالي روبن أموريم، لكنه قاد الفريق لدوامة أخرى أكثر سلبية في الموسم الحالي.

وتشر التقارير الصحفية إلى أن مانشستر يونايتد في سبيله للإعلان عن تولي الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، مدرب منتخب الولايات المتحدة، والمدير الفني السابق لتشيلسي وتوتنهام، تدريب الفريق خلفا لكاريك.

وبحسب منصة "أوبتا" الإحصائية فإن يونايتد الذي يمتلك 8 نقاط فقط من 10 مباريات، قد جمع أقل حصيلة من النقاط بالدوري، منذ موسم 1986-1987، (8 نقاط أيضا)، وهو الموسم عينه الذي وصل فيه المدرب التاريخي، السير الاسكتلندي أليكس فيرجسون، ليقود الفريق بعد ذلك لحقبة تاريخية، تحقق خلالها العديد من الألقاب والبطولات، وقدم فيرجسون جيلا مميزا من النجوم.