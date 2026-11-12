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• بعد نحو 3 أسابيع من إغلاق جميع شواطئ الإمارة احترازيا إثر تسرب نفطي قبالة سواحل أم القيوين

أعلنت إمارة رأس الخيمة، الخميس، إعادة فتح 7 شواطئ، بعد نحو 3 أسابيع من إغلاق جميع شواطئها احترازيا إثر تسرب نفطي قبالة سواحل إمارة أم القيوين المجاورة.

وقالت دائرة الخدمات العامة في بيان نشره المكتب الإعلامي لحكومة رأس الخيمة، إن قرار إعادة الفتح يشمل شواطئ فلامينجو ودهان والمعيريض وكورنيش الرمس، إلى جانب شواطئ منتجعات أنانتارا ميناء العرب وإنتركونتيننتال ميناء العرب والكوف روتانا.

وأضافت أنها ستعلن تباعا مستجدات إعادة فتح بقية الشواطئ عبر قنواتها الرسمية، داعية الجمهور إلى الالتزام بتعليمات الجهات المختصة.

وتواصل الجهات المختصة أعمال التقييم البيئي والتنظيف في المناطق المتبقية، مع التأكيد على ضرورة متابعة المستجدات عبر القنوات الرسمية.

وفي 30 أكتوبر أفادت وكالة أنباء الإمارات "وام" بأن ناقلة النفط "جيم 2" تعرضت لحادث في المياه الإقليمية الإماراتية، وأن الفرق الفنية واصلت العمل على تأمينها وإصلاح الأجزاء المتضررة وتقييم سلامة هيكلها.

ونقلت الوكالة عن وزارة الطاقة والبنية التحتية أن أحدث التقييمات الميدانية حتى ذلك التاريخ لم ترصد أي تسرب نفطي جديد من الناقلة.

وقالت وزارة التغير المناخي والبيئة آنذاك إن صور الأقمار الاصطناعية أظهرت تركز البقعة النفطية قبالة سواحل أم القيوين، وامتدادها جزئيا إلى مناطق ساحلية في رأس الخيمة وعجمان والشارقة.

وأكدت الوزارة وقف التسرب من مصدره وتراجع كثافة التلوث المرصود، موضحة أن إغلاق الشواطئ والمناطق الساحلية إجراء احترازي لحماية الجمهور والبيئة البحرية، وإتاحة المجال لاستكمال المسح والمعالجة.