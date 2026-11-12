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• وفق مالك الأغنام سليمان مليحات، الذي سبق أن هُجّر من تجمع عرب المليحات جراء اعتداءات المستوطنين

أعدم مستوطنون إسرائيليون، الخميس، 13 رأسا من الأغنام يملكها فلسطيني غربي بلدة العوجا بمدينة أريحا شرقي الضفة الغربية المحتلة.

وقال مالك الأغنام سليمان مليحات للأناضول إن مستوطنين رشوا مواد سامة في منطقة وجود الأغنام، ما أدى إلى نفوق 13 رأسا وإصابة أغنام أخرى بالتسمم.

وأضاف أن طبيبا بيطريا عاين الأغنام وحدد أسباب النفوق والإصابات، مشيرا إلى أن أغنامه توجد في مزرعة عند أطراف المنطقة، ويمر بمحاذاتها مستوطنون وقوات الجيش الإسرائيلي يوميا.

وسبق أن اضطر مليحات إلى النزوح من منطقة عرب المليحات، الواقعة في نهاية طريق المعرجات غرب أريحا، بعدما هُجّر سكانها قسرا في يوليو 2025، جراء تضييق المستوطنين وتهديداتهم المتواصلة.

وبالتزامن مع الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة منذ أكتوبر 2023، تكثفت اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي وإرهاب المستوطنين بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية.

وتشمل الاعتداءات قتل فلسطينيين واعتقالهم، وهدم منازل ومنشآت، وإحراق مساجد ومركبات، وتجريف أراض زراعية، ومنع مزارعين من الوصول إلى أراضيهم، وتهجير سكان، والتوسع الاستيطاني.

ويحذر الفلسطينيون من أن إسرائيل تمهد بهذه الممارسات لإعلان ضم الضفة الغربية إليها رسميا، ما يعني تقويض إمكانية إقامة دولة فلسطين وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.