بلدية غزة تزيل في 18 يوما 627 هيكلا لمركبات دمرتها إسرائيل

أعلنت بلدية غزة، الخميس، إزالة 627 هيكلا لمركبات مدمرة وتالفة من شوارع المدينة خلال 18 يوما، في إطار جهود فتح الطرق التي تضررت جراء حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل.

وقالت البلدية، في نشرتها الأسبوعية، إن طواقم إدارة التنظيم والتخطيط أزالت، الأربعاء، 35 هيكلا لمركبات من جزء من شارع عمر بن عبد العزيز ومنطقة تجمع أرض السحباني، ونقلتها إلى المكب في 7 رحلات.

ودعت لجان الأحياء والسكان إلى إبلاغ طواقمها بمواقع هياكل المركبات التالفة، لتسريع إزالتها وفتح الطرق أمام السكان ومركبات الإسعاف والطوارئ.

وأضافت أن طواقمها تواصل فتح الطرق وإزالة الركام في مناطق تل الهوا والشيخ رضوان والرمال والدرج والخضرية، إلى جانب صيانة خطوط المياه في عدد من مناطق المدينة.

وأشارت إلى أن فرق الصرف الصحي تواصل صيانة الشبكات وتنظيفها في عدة مواقع، فضلا عن التعامل مع 95 بلاغا لتسليك مناهل الصرف الصحي.

وذكرت البلدية أن طواقمها تنقل يوميا نحو ألف متر مكعب من النفايات من مختلف مناطق المدينة إلى مكب أبو جراد المؤقت.

كما أشارت إلى تزويد 1840 بئرا بالسولار لتشغيلها، ولا سيما في المناطق المتضررة.

وتفاقمت أزمة النقل والمواصلات في قطاع غزة جراء الإبادة الإسرائيلية، التي أدت إلى تدمير عشرات آلاف المركبات وتراجع حاد في عدد المركبات العاملة، وفق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.

وزاد الحصار الإسرائيلي من حدة الأزمة، إذ أدى منع إدخال مركبات جديدة وقطع الغيار والزيوت، إلى جانب شح الوقود وارتفاع أسعاره، إلى تهالك المركبات المتبقية وارتفاع أجور التنقل.

وقدّر المكتب الإعلامي الحكومي خسائر قطاع النقل والمواصلات بنحو 2.8 مليار دولار، وفق بيانات نشرها في أكتوبر 2025.

ومنذ أكتوبر 2023 ترتكب إسرائيل إبادة جماعية في غزة، قتلت خلالها أكثر من 74 ألف فلسطيني وأصابت ما يزيد على 175 ألفا، ودمرت نحو 90% من البنية التحتية بالقطاع.