أعلن نادي الرجاء البيضاوي المغربي تعيين عبد الكريم الجيناني مديرًا فنيًا للفريق الأول، بعقد يمتد لموسم رياضي واحد قابل للتجديد، ليقود الفريق خلال المرحلة المقبلة، قبل المواجهة المرتقبة أمام الأهلي في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويأتي تعيين الجيناني بعد أيام من قرار إدارة الرجاء إقالة المدرب الإسباني باكو خيميز، على خلفية تراجع نتائج الفريق، حيث تولى المدرب المغربي المسؤولية بصورة مؤقتة، قبل أن تقرر الإدارة منحه الثقة للاستمرار في منصبه بشكل رسمي.

وقال النادي، في بيان عبر حساباته الرسمية: «يعلن النادي عن تعيين المدرب الوطني عبد الكريم الجيناني مدربًا رئيسيًا للفريق الأول، بموجب عقد يمتد لموسم رياضي واحد، قابل للتجديد».

كما أعربت إدارة الرجاء عن تمنياتها للمدرب الجديد بالتوفيق والنجاح في مهمته، وتحقيق تطلعات النادي وجماهيره خلال الفترة المقبلة.

وجاء قرار تثبيت الجيناني في منصبه بعد البداية الإيجابية التي حققها مع الفريق، إذ قاده إلى انتصارين متتاليين، الأول على حساب الجيش الملكي بنتيجة 2-1، والثاني أمام اتحاد طنجة بهدفين دون مقابل.

ويحتل الرجاء المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المغربي برصيد 12 نقطة، متأخرًا بفارق 4 نقاط عن الكوكب المراكشي متصدر المسابقة.

وتترقب جماهير الفريق المغربي المواجهة المرتقبة أمام الأهلي، والمقرر إقامتها في منتصف ديسمبر المقبل، ضمن منافسات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويتواجد الرجاء في المجموعة الأولى إلى جانب الأهلي، وبريميرو دي أوجوستو الأنجولي، وأسكو دي كارا التوجولي، في مجموعة تشهد منافسة على بطاقات التأهل إلى الأدوار الإقصائية.