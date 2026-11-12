الاتحاد الأرجنتيني يجدد عقد سكالوني حتى 2030

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أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم تمديد عقد المدرب ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، حتى عام 2030.

وشهدت الفترة الماضية شكوك كبيرة حول مستقبل المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، حيث ينتهي عقده القديم بنهاية ديسمبر من العام الجاري.

وأوضح الاتحاد الأرجنتيني اليوم أن العقد الجديد للمدرب ليونيل سكالوني سيمتد حتى 2030.

وقال كلاوديو تابيا، رئيس الاتحاد الأرجنتيني في تصريحات للصحفيين «سنعلن رسميا عن تجديد عقد طاقم التدريب بقيادة ليونيل سكالوني للفترة من ​2027 إلى 2030 على رأس المنتخب الأرجنتيني.. هذا مصدر ​سعادة للجميع في اللجنة التنفيذية للاتحاد، وكذلك لجميع الأرجنتينيين».

وقال سكالوني تعليقا على تمديد عقده: «أشعر بنفس القدر من حماس وشغف اليوم الأول، وسعيد بقدرتي على الاستمرار، أنا ​ممتن، ومن ​الآن فصاعدا ⁠تبدأ مرحلة جديدة».

وتلتقي الأرجنتين مع ‌أوروجواي ⁠وديا مطلع هذا الأسبوع قبل أن تستضيف كوستاريكا الأسبوع المقبل، في مواجهتين وديتين خلال فترة التوقف الدولي الحالي.