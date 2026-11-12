مصطفى بكري: كنت بقول للكبير والصغير بأنظمة الحكم أنت غلطان وأتحبس مش مهم

وصف الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، ما يحدث حاليًا في أوروبا بـ«خراب ودمار وحرق»، مشددًا على أن مصر «آمنة ومستقرة» بإرادة الله تعالى، ثم بجيش مصر العظيم، وشرطة مصر الباسلة، وقضاء مصر العادل والنزيه الذي يصدر الأحكام في أعتى القضايا.

وأضاف بكري، خلال برنامجه «حقائق وأسرار» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الخميس، أن هذا الاستقرار تحقق أيضًا بفضل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي خرج يوم 3 يوليو «يحمل روحه على كفه»؛ ليعلن الاستجابة لإرادة المصريين ويطرح خريطة المستقبل، ولم يتخلَّ عنها.

ولفت إلى رفض الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي الحكم آنذاك، وطلب تسليم السلطة لرئيس المحكمة الدستورية العليا: «عندما قالوا له: تعالى يا فندم، أنت بعد 3 يوليو تبقى أنت رئيس، قال: أبدًا، هاتوا رئيس المحكمة الدستورية».

وشدد على أن هذا «الرجل هو الرئيس والمواطن المصري عبد الفتاح السيسي»، الذي يدعمه شخصيًا ويدعم مشروعه الوطني حتى آخر لحظة، متابعًا: «أنا كنت بقول للكبير والصغير وهو في نظام الحكم: أنت غلطان، وأتحبس مش مهم، ومن 2005 وأنا بقول لفلان أنت هتمشي، والإخوان يمشوا».

وأعرب عن دعمه ومساندته للرئيس السيسي لاستكمال بناء الدولة، متابعًا: «أنا وغيري واقفين مع الرئيس السيسي لأنه بيبني بلد، آه بيتحمل، وفي مشاكل، وأوضاع صعبة، وفي حوادث، لكن أنت النهارده لما بتنشّن على كامل الوزير، أنت ما بتنشّنش على الشخص، أنت بتنشّن على النظام، ما أنت مشّيت فلان وفلان وغيرهم حصل إيه!».