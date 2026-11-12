زهران ممداني: الطقس سيعيق البحث عن ناجين بموقع انهيار مبنى بروكلين

أعلن زهران ممداني عمدة مدينة نيويورك في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن هناك طفلين بين الأشخاص الثمانية الذين لقوا حتفهم جراء انهيار مبنى مكون من ثلاثة طوابق في حي بروكلين، بالقرب من موقع أعمال إنشائية، بعد استخدام حفارتين لرفع الأنقاض.

وقضى عمال الطوارئ الساعات الأولى من الصباح في البحث عن ناجين بين الأنقاض والشقوق في عملية يائسة، وقال ممداني إن 18 شخصًا على الأقل أُصيبوا، بينهم أربعة من رجال الإطفاء.

وأفاد مسؤول في المدينة بأن المبنى انهار بعد ظهر الأربعاء، أثناء قيام عمال بناء بالحفر في قطعة أرض مجاورة، مشيرًا إلى أن السبب لا يزال قيد التحقيق.

وفي حديثه للصحفيين، بينما كانت الأمطار الغزيرة تغمر المنطقة، قال ممداني إن الطقس سيعيق البحث لكنه لن يوقفه.