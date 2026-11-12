دي بروين بعد مواجهة تركيا: عليهم تحمل المسؤولية

أشاد كيفن دي بروين، قائد منتخب بلجيكا، بالإمكانات التي يمتلكها أردا جولر، نجم منتخب تركيا، مؤكدًا أنه لاعب مميز، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة تحمل بقية زملائه مسؤولية أكبر داخل الملعب، بدلًا من الاعتماد عليه وحده.

وكان منتخب بلجيكا قد حقق فوزًا مهمًا على نظيره التركي بنتيجة 2-1، في المواجهة التي جمعت المنتخبين ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري الأمم الأوروبية.

وتحدث دي بروين عن جولر عقب اللقاء، قائلًا: «أردا لاعب كرة قدم رائع، لكنني أعتقد أن زملاءه في المنتخب التركي مطالبون بتحمل مسؤولية أكبر أيضًا، فلا يمكن أن تقع المسؤولية بأكملها على عاتق لاعب واحد».

وأضاف قائد المنتخب البلجيكي: «نحن أيضًا بنينا خططنا بالكامل حول أردا جولر»، في إشارة إلى مدى خطورة اللاعب التركي وتأثيره في أداء منتخب بلاده.

وعن مجريات المباراة، أوضح دي بروين أن منتخب بلجيكا واجه بعض الصعوبات في البداية، قائلًا: «كانت الدقائق الـ15 أو الـ20 الأولى صعبة، وعانينا بعض الشيء على مستوى الفريق والأداء الفردي، لكننا نجحنا في إظهار رد فعل جيد».

واختتم تصريحاته بالإشارة إلى محاولات تركيا العودة في النتيجة خلال الدقائق الأخيرة، بعدما اندفع لاعبوها هجوميًا بحثًا عن التعادل، موضحًا: «حاول المنتخب التركي الضغط علينا واستخدام كل أوراقه الهجومية، لكننا حصلنا على دعم جيد من سينا، وكان الانتصار رائعًا».