أعلنت وزارة الأوقاف، أسماء المتسابقين المشاركين في الموسم الثاني من برنامج "دولة التلاوة"، المقرر انطلاقه غدًا، في أجواء تحتفي بالمواهب القرآنية، وتجمع بين عذوبة الصوت وصدق المعنى وسكينة التلاوة.

وأكدت الوزارة أن "دولة التلاوة" تمثل مساحة لاكتشاف المواهب القرآنية وإبراز أصوات متميزة في تلاوة كتاب الله، مشيرة إلى أن المنافسة تنطلق من رحاب القرآن، وأنه لا خاسر مع القرآن.

وضمت قائمة المتسابقين المعلنة:

إبراهيم الكحلاوي، عبد الرحمن فرج، السيد راشد، نور الريس، عوض الفردي، أيمن علام، عبد الرحمن عبد الله، عبد الرحمن أبو فايد، محمد عبد الرحمن، يوسف الصواف، الحسن بركات، الحسين بركات، نصر السيد نصر، بدر البدري، محمد رضا العشري، عباس العيسوي، يوسف عبده رفعت، فياض أحمد فياض، أحمد حسام الدين، محمود محمد خليفة، محمد محمود الخولي، أحمد أشرف بدوي، مصطفى حمودة، ربيع إسماعيل خطاب، محمد أبو ليلة، محمود الإمام، محمد أيمن عبد العزيز، علي ياسين التهامي، محمود هاشم، حسن الأصمعي، محمود غرابة، ومحمد الطباخ.

ودعت الوزارة الجمهور لمتابعة الموسم الثاني من "دولة التلاوة"، الذي يجمع بين الموهبة والإيمان، ويحتفي بأهل القرآن.