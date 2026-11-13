مصرع 3 من أسرة واحدة في حادث تصادم بكوم حمادة

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لقي 3 أفراد من أسرة واحدة "الجد، الابن، والحفيد"، اليوم الخميس، مصرعهم، إثر وقوع حادث تصادم مروع بين دراجة نارية وسيارة بقرية شبرا وسيم بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة.

وتم نقل الجثث، إلى مستشفى كوم حمادة العام تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وسرعة استخراج تصاريح الدفن.

تلقى اللواء محمد عمارة مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطار من مأمور مركز شرطة كوم حمادة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة، ودراجة نارية بطريق قرية شبرا وسيم التابعة لدائرة المركز، وتم نقل الجثث تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وبالفحص تبين أن الحادث أسفر عن وفاة كل من: "محمد عبدالله الحوشي 65 عاماً - الجد، وأحمد محمد عبدالله الحوشي 23 عاماً - الابن، ومحمد أحمد عبدالله الحوشي 6 سنوات - الحفيد".

تم نقل الجثامين إلى مستشفى كوم حمادة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.