ترامب: لن أتردد باتخاذ إجراءات عسكرية ضد إيران ما لم تحقق الإجراءات الحالية ما نريده

- الرئيس الأمريكي: إيران فقدت السيطرة على مضيق هرمز

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مقابلة مع البرنامج الإذاعي الأمريكي "هيو هيويت شو" اليوم الخميس، إن إيران فقدت السيطرة على مضيق هرمز، وإنه لن يتردد في اتخاذ إجراءات عسكرية ما لم تحقق الإجراءات الحالية ما تريده الولايات المتحدة.

وقد كتب الرئيس الأمريكي، في وقت سابق من اليوم على منصته (تروث سوشيال)، "لسنا بحاجة إلى اتفاق مع إيران. فقد ولت تلك الأيام منذ زمن بعيد. لدينا أموالهم، مئات المليارات من الدولارات، ولدينا مضيقهم!"، كما طلب من نائبه جيه دي فانس ألا يركز على المحادثات الدبلوماسية مع إيران، بل على ما زُعم من جرائم وفساد في المدن والولايات التي يديرها الديمقراطيون.