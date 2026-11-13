ساد تصفيق حاد داخل مسرح دار الأوبرا المصرية عقب انتهاء عرض فيلم الفيلم الوثائقي «فاطمة سعيد وخطة عبدالوهاب»، للمخرج الألماني رالف بليجر، وبطولة السوبرانو فاطمة سعيد.

وشهدت فعاليات الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عرض الفيلم الوثائقي «فاطمة سعيد وخطة عبد الوهاب»، ضمن عروض السجادة الحمراء بقسم العروض الخاصة، في عرضه العالمي الأول، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وقال بليجر في الندوة التي أعقبت الفيلم : "حاولت تتبع فاطمة في شوارع القاهرة وهذا الأمر لم يكن مخطط له بدرجة دقيقة في بناء سيناريو الفيلم التسجيلي، لكن الأمر كان يتدفق أثناء العمل، لأنه صنع بحب وشغف كبير تجاه الموسيقار محمد عبد الوهاب".

وعن التحديات التي واجهتهم في التصوير، قالت فاطمة سعيد:" التصوير على مدار ٤ سنين ونص كان الأمر صعب للغاية، وقعت كثير من الظروف والتغيرات، ولكن فريق العمل كان متميز وماهر في المواكبة والتصوير، خاصة أثناء التنقل بين بلدين، مصر وألمانيا، كما أن التصوير بالتوازي مع حفلاتي كان معوق بالنسبالي لكن حاولنا تخطي كل الصعوبات سويا، كفريق واحد".

وأضافت:" هناك لحظة لن أنساها عندما سمعت طفل يدندن لوالده لحن لعبد الوهاب بعد حفلتي، هذا هو التأثير الذي أرغب في صنعه".

وفي ختام الندوة ألقى حسين فهمي، كلمة خاصة شكر فيها صناع الفيلم، وقال:" أنا طول عمري بحب عبد الوهاب، ولما فاطمة كلمتني كان تقديم الأفلام قفل من شهر لكن هي كلمتني وفتحت باب التسجيل للفيلم على الرغم إن الفيلم مكنش خلص نهائيا، لكن أصريت على عرضه، لأني حاسس عبد الوهاب مخدش حقه كفاية، لذلك سعيد بالفيلم جدا".

وقال المخرج رالف بليجر في تقديمه للفيلم، قبل العرض: "سعيد للغاية أن أعرض هذا الفيلم هنا في هذا الحفل، كانت رحلة طويلة وشاقة".

وأضاف: "علاقتي بعبد الوهاب بدأت منذ 50 سنة كنت في مخيم فلسطيني في جنوب لبنان، وأهذاني طفل صغير سي دي لعبد الوهاب ومن هنا بدأ حبي له وبعد 10 سنوات التقيت فاطمة سعيد وأخبرتها بحبي لعبدالوهاب وكان ردها أنه الموسيقار المفضل لها وقررنا صناعة هذا الفيلم الذي استمرت رحلته 4 سنوات ونصف حتى خرج للنور".

وتضم قائمة أعمال رالف بيجر أفلامًا وثائقية تناولت شخصيات موسيقية مؤثرة، منها فلورنس فوستر جينكينز، وريتشارد فاغنر، ولودفيغ فان بيتهوفن، وبيتر تشايكوفسكي.

وتأتي الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، التي تُقام خلال الفترة من 11 إلى 20 نوفمبر الجاري، برئاسة الفنان حسين فهمي، بالتزامن مع الاحتفال بمرور 50 عامًا على تأسيس المهرجان عام 1976، تحت شعار «خمسون عامًا.. من حكاية اسمها القاهرة».

وتشهد الدورة مشاركة 145 فيلمًا من 64 دولة، تتنوع بين الأفلام الروائية الطويلة والقصيرة والوثائقية، إلى جانب مجموعة من البرامج والأقسام السينمائية، من بينها المسابقة الدولية، ومسابقة آفاق السينما العربية، وأسبوع النقاد، والعروض الخاصة، وبرنامج كلاسيكيات القاهرة، فضلًا عن عروض الأفلام المصرية المرممة.

كما تتضمن الفعاليات برنامج «أيام القاهرة لصناعة السينما»، الذي يجمع عددًا من صناع السينما والمتخصصين من مصر والعالم، من خلال الندوات والورش والجلسات الحوارية، إلى جانب أنشطة تستهدف دعم المشروعات السينمائية وتطوير صناعة الفيلم.