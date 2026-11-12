شهدت منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2027، اليوم الخميس، إقامة عدد من المواجهات القوية، التي أسفرت عن انتصارات وتعادلات في مباريات شهدت منافسة بين المنتخبات المشاركة.

وحقق منتخب غانا الفوز على نظيره الصومالي بهدفين دون رد، فيما تفوق منتخب الكونغو الديمقراطية على سيراليون بنتيجة 3-1.

وفي مواجهتين أخريين، انتهت مباراة غينيا الاستوائية وزيمبابوي بالتعادل السلبي دون أهداف، بينما حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 مواجهة مدغشقر وغينيا بيساو.

كما شهدت الجولة فوز غينيا على إريتريا بنتيجة 2-1، إلى جانب انتصار بنين بنتيجة 4-1 أمام جمهورية أفريقيا الوسطى، وفوز الكاميرون ضد ناميبيا بنتيجة 2-0، وحقق منتخب كوت ديفوار الفوز أمام جامبيا بنتيجة 2-1، فيما اكتسحت السنغال السودان بنتيجة 4-1.

وتتواصل منافسات الجولة الثالثة غدًا الجمعة، بإقامة عدد من المباريات، أبرزها مواجهة مصر ومالاوي، إلى جانب لقاء المغرب والنيجر، ونيجيريا وتنزانيا، وتونس وليبيا.