إسرائيل تمنع دخول الزعيم اليساري الفرنسي ميلانشون

منعت إسرائيل جان-لوك ميلانشون، مرشح اليسار في انتخابات الرئاسة الفرنسية، من دخول إسرائيل، بسبب ما وصفه وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بــ"الموقف المعادي لإسرائيل بشكل متطرف" الذي يتخذه ميلانشون وحزبه "فرنسا الأبية".

وقال ساعر، الذي عُيّن مؤخرًا أيضًا وزيرًا للداخلية، إن حظر الدخول ينطبق كذلك على زعيمة الكتلة البرلمانية لحزب فرنسا الأبية، ماتيلد بانو.

وأضاف ساعر: "أدلى كلاهما بتصريحات تروج لـ(فرية الدم) ضد إسرائيل، كما دعا ميلانشون إلى مرافقة سفن فرنسية لقوافل غير قانونية متجهة إلى غزة".

ويُعرف ميلانشون بآرائه المعادية بشدة لإسرائيل؛ فعلى سبيل المثال رفض حزبه وصف الهجوم الذي شنته حركة حماس ضد إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، بأنه "عمل إرهابي".

ووفقًا لتقارير إعلامية نشرت أمس الأربعاء، كانت السلطات الفرنسية قد منعت في وقت سابق ممثلا بارزا للمستوطنين الإسرائيليين من دخول أراضيها، مرجعة ذلك لدوره في إنشاء 35 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة ودعوته إلى إعادة الاستيطان في قطاع غزة.

ووصفت وزارة الخارجية الإسرائيلية القرار الفرنسي حينها بأنه "غير مقبول على الإطلاق".