تأييد حبس متهم 6 أشهر في اتهامه بالتعدي على فردي أمن إداري داخل كمبوند بالتجمع

قضت محكمة مستأنف جنح القاهرة الجديدة، برفض استئناف المتهم بالاعتداء على فردي أمن إداري بسلاح أبيض داخل كمبوند بالتجمع، وأيدت حكم حبسه 6 أشهر.

وكانت النيابة العامة، قد قررت إحالة المتهم بالاعتداء على فردي أمن إداري بسلاح أبيض داخل كمبوند بالتجمع، للمحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح المختصة.

وكانت الأجهزة الأمنية كشفت ملابسات تداول منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مدعوم بمقطع فيديو، تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدي على فردي أمن إداري بالسب والتهديد بإلحاق الأذى بهما، حال حمله سلاحًا أبيض، بأحد التجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة.

وذكرت الداخلية أنه بفحص الواقعة أمكن تحديد المجني عليهما، وتبين أنهما فردي أمن إداري بالتجمع السكني المشار إليه، وبسؤالهما، أفادا بتضررهما من أحد قاطني عقار بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، لقيامه بتكرار التعدي على المارة والسكان بالسب، فضلًا عن الصياح داخل شقته.

وأضافت أنه أثناء تواجدهما بنطاق عملهما بتاريخ 24 أغسطس الماضي، فوجئا بالمشكو في حقه يتعدى عليهما بالسب والضرب، ويهددهما بإلحاق الأذى بهما ممسكًا بسلاح أبيض، بسبب عدم قيامهما بمنع الأطفال من اللهو أسفل العقار محل سكنه، بدعوى تسببهم في إزعاجه.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن تحديد وضبط المشكو في حقه، وبإرشاده تم ضبط السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.