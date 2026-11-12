حيثيات حكم المؤبد على شاب احتجز والده المسن واعتدى عليه بالضرب حتى الموت في بولاق



- المحكمة: المتهم استدرج والده بحجة اتمام إجراءت زواجه.. ووالدته تحذر زوجها لكونه دائم التعدي عليه

- الحيثيات: المتهم طلب من والدته 500 ألف جنيه ثمن شقة مباعة مقابل إطلاق صراح والده

- والدة المتهم وأشقائه يتنازلون عن حقهم ويقدمون ما يفيد التصالح خلال جلسات المحاكمة

أودعت الدائرة الخامسة جنايات الجيزة، حيثيات حكمها بالسجن المؤبد على شاب، لإدانته باستدراج والده من محافظة المنيا، واحتجازه داخل شقة في بولاق الدكرور، والتعدي عليه حتى الموت، لمساومته على ثمن شقة مملوكة لهم تم بيعها، وشمل الحكم معاقبة المتهم بالحبس مع الشغل سنة وتغريمه 10 آلاف جنيه، لإدانته بحيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمود صالح محمود، وعضوية المستشارين عنتر عبد الوهاب، وإبراهيم محمد أمين، وأمانة سر أشرف صلاح، في القضية التي حصلت "الشروق" على نسخة منها تحمل رقم 15502 لسنة 2025 جنايات بولاق الدكرور.

وسردت المحكمة الواقعة بأنه حسبما استقرت في يقينها واطمأن إليه وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة، أنه في شهر يونيو 2025 أبلغت "عطيات . م"، أثناء تواجدها بالولايات المتحدة الأمريكية زوجها المجني عليه "ناجي . ع"، الذي يبلغ من العمر 77 عامًا، موظف بالمعاش، بعدم الذهاب إلى نجلهما المتهم " كيرلس"، 26 عامًا، الذي يقطن في منطقة بولاق الدكرور لكونه دائم التعدي على بالسب والشتم، فأخبرها أن المتهم طلب منه الحضور إليه لرغبته في اصطحابه معه لمنزل عائلة خطيبته وإتمام إجراءات الزواج، فاتفقت معه على الاستمرار في التواصل معها هاتفيًا للاطمئنان عليه.

وتابعت المحكمة أنه عندما انقطع زوجها عن التواصل معها انتابها الخوف، فبادر نجلها الآخر بالتواصل مع شقيقه المتهم هاتفيًا، فأخبره أنه احتجز والده وتعدى عليه بالضرب حتى تقوم والدته بإعطائه 500 ألف جنيه، وعقب علم والدته بما حدث بزوجها عادت إلى القاهرة للتواصل مع نجلها وإطلاق سراح زوجها، وطلبت منه رؤيه زوجها المجني عليه، إلا أنه أصر على طلبه وهو إحضار المبلغ المالي مقابل إطلاق سراح والده، وعندما علم المتهم بأن والدته ليست لديها المبلغ المالي أخبرها أن والده قد توفى منذ يومين وتعدى عليها بالسب والشتم، وقتها أبلغت والدته قسم شرطة بولاق الدكرور بالواقعة، وعلمت بعد ذلك أن المتهم تعدى على والده بالضرب حتى الموت انتقاما منها ومن أشقائه، لعدم إعطائه المبلغ المالي الذي سبق أن طلبه منهم.

وأكدت المحكمة أن الواقعة علي النحو سالف البيان قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم، وذلك من اعترافه التفصيلي بتحقيقات النيابة العامة ومما ثبت بشهادة الشهود، وبتقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليها ومما ورد بتقرير المعمل الكيماوي.

وأوضحت حيثيات المحكمة أن شهادة والدة المتهم زوجة المجني عليه في التحقيقات بينت أن المتهم احتجز والده حتى تقوم بتسليمه قيمه الشقه المباعه المملوكة لهم في محافظة المنيا، وعندما رفضت وعلمه بعدم تواجد المبلغ المتفق عليه معها ابلغها انه قام بالاعتداء على والده حتى الموت، انتقاما منها ومن اسرتها، وأكدت صحة الواقعة وأن المتهم تعدى على والده بـ "مأسورة" على رأسه حتى وفاته وسرق هاتفه ولاذا الفرار، وعقب ضبطه وبمواجهته اعترف بالواقعة تاركًا والده غارقا في دمائه، كما اعترف بتعاطيه المواد المخدرة عقب وفاه المجني عليه.

وكشفت المحكمة في حيثيات حكمها أن بناء على طلب الدفاع بعرض المتهم على مصلحة الطب النفسي لبيان سلامة قواه العقلية، أثبت التقرير عدم وجود اضطراب نفسي أو عقلي للمتهم وقت ارتكاب الواقعة.

وأوضحت المحكمة في حيثياتها أن والدة المتهم عدلت عن أقولها بتحقيقات النيابة العامة، وخلال جلسات محاكمة المتهم حضر أشقائه ووالدته وقدموا بموجب توكيلات موثقه وقرروا التنازل والتصالح مع المتهم.

وردت المحكمة عن الدفع بانتفاء أركان جريمة احتجاز المجني عليه، بأن هذا الدفع غير سديد حيث إن المتهم استحضر والده من محافظة المنيا بطرق احتياليه، واحتجزه ومنعه من الخروج حتى تسليمه مبلغ مالي بعد التواصل مع والدته، لذا توافرت جريمة الاحتجاز بركنيها المادي والمعنوي.

وعن الدفع بانتفاء ظرف سبق الإصرار قالت المحكمة إن المقرر أن الإصرار هو ظرف مشدد عام في جرائم القتل والضرب وهو حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني، فلا يستطيع أن يشهد بها مباشرة، بل يستخلصها القاضي ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتناقص عقلا، ويشترط لتوافره فى حق الجانى أن يكون فى حاله يتسنى فيها التفكير والهدوء ويتحقق اعداد وسيلة الجريمة ورسم خطة تنفيذها بعيدًا عن ثورة الانفعال قبل ارتكابها، وهو ما حدث في ارتكاب المتهم جريمته.

وأوضحت المحكمة عن الدفع ببطلان اعتراف المتهم أمام النيابة العامة للإكراه الواقع عليه فلما كان الثابت بالأوراق أن المتهم أدلى بتلك الاعترافات بمحض إرادته، ولم يقدم دفاع المتهم ما يؤكد صحة الادعاء، مما يتعين معه رفض هذا الدفع.

وعن الدفع بانقطاع صله المتهم بالواقعة وأن إصابه المجني عليه لوقوعه على أريكة خشبية فإن الثابت أن المتهم اعتدى على والده بالسب والشتم ثم والى الاعتداء عليه بالضرب بأداة على رأسه وأن التقرير الطبي الشرعي أكد حدوث الإصابة جراء الاعتداء بـ "عصا" ما أدى إلى سقوطه على الأريكة، وأن إصابات الرأس حدثت من المصادمة بجسم صلب الـ "عصا"، مما يقطع يقينا بإرادة المتهم في الاعتداء على المجني عليه وقتله.

وعند الدفع بانتفاء تعاطي المتهم للمخدرات، أشارت المحكمة في حيثياتها أن المعمل تقرير الكيماوي أثبت أن العينة المأخوذة من المتهم تؤكد إيجابية تعاطيه المواد المخدرة مما يتعين، معاقبة المتهم عن تلك الواقعة.

وانتهت المحكمة إلى إدانة المتهم عن جريمة القتل العمد واحتجاز والده وتعاطي المواد المخدرة وأصدرت حكمها بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد عن تهمة الاحتجاز والقتل، والحبس سنة عن تهمة تعاطي المخدرات.