متحدث الإسكان يكشف تفاصيل الطرح الثالث من مبادرة بيتك في مصر: نشهد إقبالا كبيرا على حجز الوحدات

كشف المهندس عمرو خطاب، مساعد وزير الإسكان والمتحدث باسم الوزارة، تفاصيل الطرح الثالث من مبادرة «بيتك في مصر» الذي شهد تسجيل أكثر من 2589 طلب حجز في الساعات الأولى، ضمن الطرح يضم 4000 وحدة سكنية.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لـ «Extra News» إن الوزارة ترصد الإقبال الكبير للغاية على الموقع الإلكتروني لحجز وحدات مبادرة «بيتك في مصر» الموزعة على 10 مدن وتضم حوالي 21 مشروعا، مشيرا إلى أن الطرحين الأول والثاني حققا نجاحا بالتعاون مع وزارة الخارجية، بعدما شمل الطرح الأول أكثر من 3000 وحدة، بينما يبلغ عدد الوحدات المطروحة حاليا 4000 وحدة.

وشدد على أن الوزارة استمعت لطلبات المصريين في الخارج وحجم الطلب المطلوب في المدن المتاحة، وأجرت دراسة كاملة قبل الطرح لتلبية الاحتياجات الواردة عبر البريد الإلكتروني وموقع منصة «بيتك في مصر»، موضحا أن الطرح الحالي شمل المدن التي شهدت طلبا مرتفعا مثل المنصورة الجديدة والعلمين الجديدة.

وأضاف أن الوحدات تتنوع بين الإسكان الفاخر وفوق المتوسط والمتوسط، موضحا أن المنصورة الجديدة تضم مشروع «زاهية»، والعلمين الجديدة تضم مشاريع ديارنا، والأبراج الشاطئية، ومزارين، والحي اللاتيني، بالإضافة إلى القرى السياحية في مارينا العلمين من خلال مشروعي «مارينا 8 ومارينا باي ذا ليك» اللذين يضمان فيلات وفاميلي هاوس وشاليهات ووحدات سكنية فاخرة.

وأوضح أن الطرح يتضمن في القاهرة الجديدة وحدات في مدينتي بأكثر من قطاع في تجمع مدينتي، ومشروع جنة، وفي مدينة الشروق يتوفر نوعان من الإسكان هما ظلال وسكن مصر، وفي مدينة 6 أكتوبر مشروعا صبا وظلال، وفي الشيخ زايد مشاريع ويست فيو وظلال وجنة.

ونوه أن العاصمة الإدارية تضم مشروع الواحة «جيد بارك» الذي أُعلن عنه مؤخرًا وطُرح في هذا الإعلان بعد الطلب عليه من الحاجزين في الخارج، كما تضم دمياط مشروع ديارنا للإسكان فوق المتوسط الذي تقدمه هيئة المجتمعات العمرانية منذ سنتين، بينما تضم العبور مشروع ظلال للإسكان الفاخر بعدد 130 شقة.

وأكد أن المواطن يحصل على خصم 10% من إجمالي المبلغ عند سداد نسبة 100% من القيمة، أو يمكنه سداد 50% والباقي على أقساط لمدة سنة، أو سداد 25% وتقسيط الباقي.

وبدأت وزارة الإسكان في إتاحة التسجيل على الموقع الإلكتروني لمبادرة بيتك في مصر، اعتبارًا من الثلاثاء 10 نوفمبر، أمام المصريين المقيمين بالخارج، ويتراوح سعر متر وحدات الإسكان الفاخر في المنصورة الجديدة بين 524 و685 دولارًا، وفي العلمين الجديدة بين 535 و1614 دولارًا، بينما يتراوح في القاهرة الجديدة بين 513 و908 دولارات، وفي العاصمة الإدارية الجديدة، تتراوح الأسعار بين 520 و589 دولارًا للمتر، فيما يبلغ سعر المتر بمدينة العبور 621 دولارًا.