«فيفا» يخسر دعوى قضائية ضد «يويفا» بشأن بيع نسبة من كأس العالم

رفضت محكمة في مانهاتن، اليوم الخميس، طلبات قدمتها كيانات تابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لمنع الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) من الحصول على أدلة تتعلق بخطة السويسري جياني إنفانتينو، رئيس فيفا، غير الناجحة لإشراك مستثمرين من القطاع الخاص في بطولة كأس العالم.

وكان يويفا قدم وثائق قضائية في أغسطس الماضي، كجزء من استراتيجية أوسع تهدف للإطاحة بإنفانتينو من منصبه، وتشمل هذه الاستراتيجية احتمال تقديم شكوى جنائية ضده شخصياً في سويسرا بتهمة سوء الإدارة المالية.

ويسعى محامو يويفا للكشف عن أدلة لدى شركة "ثرايف" الاستثمارية في نيويورك، التي يملكها جوشوا كوشنر، وبنك "جي بي مورجان"، المستشار المالي لفيفا في المشروع غير الناجح، حول خطة بيع حصص في بطولة كأس العالم، وهي الخطة التي أثارت ضجة واسعة في أوساط كرة القدم العالمية في يوليو/تموز الماضي.

وفي محكمة مقاطعة مانهاتن، تم رفض طلبات التدخل التي قدمها كيانان تابعان لفيفا، حيث أوضح القاضي أن الكيانين "لا يملكان مصلحة مباشرة أو جوهرية أو محمية قانوناً" في هذه الإجراءات.

وجاء في قرار القاضية جانيت فارجاس: "لا يوجد في هذا السجل ما يشير إلى أن الأطراف المرتبطة بفيفا في الولايات المتحدة، أو حتى الاتحاد الدولي لكرة القدم نفسه، سيكونون طرفاً في الإجراءات الجنائية المزمعة".

وكتبت القاضية في المحكمة الجزئية للمنطقة الجنوبية من نيويورك، في وثيقة مؤلفة من ثماني صفحات اطلعت عليها وكالة (أسوشيتد برس) للأنباء: "من المؤكد أن الأطراف الأمريكية المرتبطة بفيفا لم تقدم وقائع تشير إلى أنها قد تكون مدعى عليها في إجراءات قانونية من هذا القبيل".

وتسببت تداعيات خطة إشراك مستثمرين من القطاع الخاص، التي تم التخلي عنها بعد أيام قليلة إثر موجة غضب عالمية، في خلق أكبر أزمة يواجهها إنفانتينو خلال فترة رئاسته لفيفا التي تقترب من 11 عاما.

ومن المقرر أن يترشح إنفانتينو لإعادة انتخابه في مارس المقبل، وهو ما يتطلب منه اجتياز فحص الأهلية والنزاهة الذي تجريه لجنة يعينها فيفا.

وكان من المفترض أن تكون شركة "ثرايف" وجوشوا كوشنر، وهو الشقيق الأصغر لجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المستثمر الرئيسي في تلك الخطة السرية التي أُطلق عليها اسم "فيفا فورورد إنتربرايز".

وقد خطط المستثمرون لدفع 2ر4 مليار دولار لفيفا مقابل حصة دائمة تزيد عن 20% في الكيان التابع لفيفا، والذي كان سيتولى إدارة بطولات الاتحاد، بما في ذلك بطولة كأس العالم.

كما عرض على الاتحادات الأعضاء في فيفا، البالغ عددها 211 اتحاداً، والتي تمتلك فعليا هذه المؤسسة غير الربحية ومقرها زيورخ، الحصول على مبلغ 20 مليون دولار لكل منها مقابل الموافقة على المشروع.

وكانت احتياطيات فيفا النقدية ارتفعت إلى أكثر من 5 مليارات دولار بعد انتهاء بطولة كأس العالم للرجال التي استضافتها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في يوليو.

وادعى فيفا تعرض إنفانتينو للمضايقة من جانب يويفا، الذي قدم طلبات للكشف عن الأدلة في عدة ولايات، وفي سبتمبر الماضي، أبلغ فيفا قاضيا في فلوريدا، حيث يملك مقرا في ضاحية ميامي، أن الإجراءات القضائية تعتبر مضايقة لإنفانتينو.

ويواجه إنفانتينو منافسا واحدا على الأقل في الانتخابات، وهو المسؤول الياباني المخضرم كوهزو تاشيما، قبل الموعد النهائي لتقديم الترشيحات يوم الأربعاء المقبل.

وكان تاشيما زميلًا لإنفانتينو في المجلس الإداري للفيفا المكون من 37 عضوًا منذ عام 2016.

ومن المتوقع أن يقترح يويفا مرشحا آخر، في ظل الجهود المبذولة لإقناع رئيس قسم التطوير العالمي في فيفا، أرسين فينجر، المدرب السابق لنادي أرسنال الإنجليزي، بالترشح ضد رئيسه الحالي.