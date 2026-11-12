‏تحالف دعم الشرعية يعلن اعتراض طائرة مسيرة في منطقة الرياض

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة في منطقة الرياض.

وقال المتحدث باسم قوات التحالف، اللواء الركن تركي المالكي، في منشور على منصة "إكس": "‏اعتراض وتدمير طائرة مسيرة بمنطقة الرياض أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية".

وفي وقت سابق، أعلن المالكي، تدمير منصتين لإطلاق الصواريخ الباليستية في صعدة شمال اليمن، مشيرا إلى أن "الميليشيا الحوثية الإرهابية استخدمت المنصتين في محاولة الاعتداء على الرياض"، بحسب موقع قناة الشرق الإخبارية السعودية.

وذكر التحالف، في عدة بيانات يوم الأحد، أن "الدفاع الجوي اعترض ودمر صاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه الرياض".

كما أعلن "اعتراض وتدمير صاروخين طواف (كروز) بمنطقتي الرياض والجنوبية"، بالإضافة إلى "اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المنطقة الجنوبية".

وكانت مصر، أدانت في وقت سابق اليوم الخميس، عبر بيان صادر عن وزارة الخارجية بأشد العبارات استمرار الاعتداءات على أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي كان آخرها إطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة باتجاه مكة المكرمة، في انتهاك صارخ لسيادة المملكة ومبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وبما يمثل تهديداً مباشراً لأمن وسلامة المدنيين والمنشآت المدنية والاقتصادية، ويقوض أمن واستقرار المنطقة.