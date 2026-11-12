ترامب يرغب في تولي تيم كوك الرئيس السابق لشركة أبل رئاسة إنفيديا

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن رغبته في تولي تيم كوك الرئيس التنفيذي السابق لشركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة أبل منصب الرئيس التنفيذي لشركة الرقائق الإلكترونية إنفيديا بعد استقالة رئيسها التنفيذي ومؤسسها المشارك جنسن هوانج.

وكتب ترامب، على منصة تروث سوشيال للتواصل الاجتماعي "الآن استقال جنسن هوانج الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا الذي قام بعمل رائع. هناك شخص واحد يمكن أن يحل محله وهو تيم كوك رئيس أبل (السابق)، أسطورة تحل محل أسطورة".

وأعلن هوانج في وقت سابق من اليوم استقالته من إنفيديا بعد الكشف عن تورطه في علاقتين خارج الزواج إحداهما مع سيدة يشتبه في قيامها بالتجسس لصالح الحكومة الصينية.

وأعلن مجلس إدارة إنفيديا اليوم تعيين كوليت كريس المديرة المالية والنائب التنفيذي لرئيس الشركة كرئيس تنفيذي مؤقت، لحين اختيار الرئيس الدائم.

يذكر أن تيم كوك -66 عاما- ترك أبل في سبتمبر الماضي ليحل محله جون تيرنس. ورغم تركه رئاسة الشركة ظل كوك يتولى ملف العلاقات السياسية لأبل بما في ذلك الاتصالات مع ترامب من خلال منصبه في مجلس إدارتها.

وأقام كوك علاقة مستقرة مع ترامب خلال السنوات الأخيرة، تعود جزئيا إلى تعهده بالاستثمار في الولايات المتحدة. وخلال زيارة للبيت الأبيض العام الماضي، أبدى كوك تقديرا خاصا للرئيس عبر إهدائه قرصا زجاجيًا منقوشا ذا قاعدة ذهبية، يحمل اسم ترامب وشعار شركة أبل.

أما هوانج، فقد تولى قيادة شركة إنفيديا منذ تأسيسها قبل أكثر من 30 عامًا، وكان يشارك بشكل وثيق في عملياتها اليومية، حيث كان العشرات من المديرين يرفعون تقاريرهم إليه مباشرة. وفي المقابل، اتبع كوك نهجا مختلفا تماما في أبل؛ إذ منح كبار المسئولين التنفيذيين قدرا كبيرا من الاستقلالية في مجالات عملهم.

وفي سياق متصل، أشارت تقارير إعلامية أمريكية إلى مسئول تنفيذي آخر في أبل، وهو جوني سروجي، باعتباره خليفة محتملا لهوانج؛ حيث يشرف سروجي منذ سنوات على تطوير رقائق أبل الخاصة.