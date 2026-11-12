قطر واليونان تعقدان أول جولة مشاورات سياسية لتعزيز التعاون

- جرى خلال الجولة استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها

انعقدت الجولة الأولى من المشاورات السياسية بين قطر واليونان، الخميس، وبحثت تعزيز علاقات التعاون بين البلدين.

وأفادت الخارجية القطرية، في بيان، بأن "الجولة الأولى من المشاورات السياسية بين وزارتي خارجية البلدين عُقدت اليوم في أثينا".

وترأس الجانب القطري وزير الدولة للشئون الخارجية سلطان بن سعد المريخي، فيما ترأست الجانب اليوناني نائبة وزير الخارجية أليكساندرا باباذوبولو.

وجرى خلال الجولة استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، وفق المصدر ذاته.

وفي 5 نوفمبر الجاري، عقدت قطر واليونان "حوار السياسات الأول بين البلدين"، واتفقتا على "اعتزامهما إطلاق حوار استراتيجي سنوي، كإطار لتعميق التعاون الثنائي والدفع قدمًا بالأولويات المشتركة".

وأكد البلدان، في بيان مشترك نقلته الخارجية القطرية، أن "الحوار الاستراتيجي يأتي استكمالًا للزخم الإيجابي الذي أفرزته زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى أثينا في أبريل 2026".