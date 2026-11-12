زعيم الديمقراطيين بمجلس النواب الأمريكي يدعو إلى تغيير جذري بالشرق الأوسط

دعا زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي، حكيم جيفريز، اليوم الخميس، إلى "تغيير جذري" في الشرق الأوسط، وأعاد تأكيد دعمه لحل الدولتين لإسرائيل والفلسطينيين.

وقد تؤدي الانتصارات الساحقة التي حققها ‌الديمقراطيون في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأسبوع الماضي إلى الحد من الدعم الأمريكي لإسرائيل حليفة الولايات المتحدة المقربة، مما يسلط الضوء على توجهات قادة الحزب وهم يستعدون لتولي السيطرة على مجلسي الكونجرس في الثالث من يناير.

ومن المتوقع أن يصبح جيفريز رئيس مجلس النواب الأمريكي المقبل.

وقال جيفريز في ⁠مؤتمر صحفي أسبوعي "الوضع الراهن غير مقبول، نحن بحاجة إلى تغيير جذري. ويتمثل ذلك في ضمان وجود إسرائيل آمنة ومستقرة، تعيش جنبا إلى جنب دولة يهودية وديمقراطية مع دولة فلسطينية مستقلة توفر الكرامة وحق تقرير المصير للفلسطينيين"، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وسيتولى القادة الديمقراطيون العام المقبل زمام المبادرة في صياغة مشروعات القوانين وتحديد التشريعات التي ستطرح للتصويت، لكن الرئيس الجمهوري دونالد ترامب يحتفظ بسلطة النقض (الفيتو) ضد أي إجراءات يقرها الكونجرس.

ويتطلب تجاوز حق النقض الحصول على أغلبية الثلثين في كل من مجلسي ‌النواب ⁠والشيوخ.

وعارض العديد من الديمقراطيين في حملاتهم الانتخابية قبل الفوز تقديم مساعدات عسكرية لإسرائيل والحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران.

ومن المتوقع أن يخضع الكونجرس هاتين القضيتين لمزيد من التدقيق العام المقبل.

ودعا جيفريز إلى "تغيير جذري" في الضفة ⁠الغربية وغزة، وفي مذكرة التفاهم مع إسرائيل التي تنص على تقديم 3.8 مليار دولار مساعدات عسكرية أمريكية لها كل عام. وتنتهي صلاحية مذكرة التفاهم في سبتمبر 2028.