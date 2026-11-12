رئيسة المكسيك ترد على ترامب: لم تصل أي قوافل مهاجرين إلى الحدود الأمريكية منذ يناير 2025

قالت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم، اليوم الخميس، إنه لم تصل أي قوافل للمهاجرين إلى الحدود الأمريكية منذ عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض في عام 2025، وذلك ردا على تهديده بمضاعفة الرسوم الجمركية على السلع المكسيكية ما لم تمنع المكسيك المهاجرين من عبور أراضيها.

وأكدت شينباوم خلال مؤتمرها الصحفي اليومي قائلة: "لم تصل قافلة واحدة من المهاجرين إلى الشمال" منذ يناير 2025.

وذكرت شينباوم، أن قافلة تضم نحو 600 مهاجر، تمر عبر ولاية تشياباس جنوبي البلاد، تفرقت إلى حد كبير بعدما تم إبلاغ أفرادها بأن الوصول إلى الولايات المتحدة سيكون "صعبا للغاية".

وأضافت أن السلطات المكسيكية تجري أيضا محادثات مع مجموعة أخرى تضم مئات المهاجرين من هندوراس، وتشجعهم على العودة إلى بلادهم.

وردا على سؤال بشأن ما إذا كانت المكسيك ستستخدم القوة لتفريق قوافل المهاجرين، استبعدت شينباوم اللجوء إلى مثل هذه الإجراءات، قائلة إن السلطات لديها "خبرة واسعة" في مرافقة المهاجرين وتوضيح أن فرصهم في عبور الحدود إلى الولايات المتحدة ضئيلة.

ويأتي أحدث تهديد لترامب بفرض رسوم جمركية في وقت تواصل فيه المكسيك والولايات المتحدة المفاوضات الرامية إلى خفض أو إلغاء الرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن على عدد من المنتجات المكسيكية العام الماضي.

وتتزامن هذه المفاوضات مع مراجعة اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، التي بدأت في يوليو الماضي.

وتسعى المكسيك إلى خفض كبير للرسوم الجمركية البالغة 10% المفروضة على السلع المكسيكية غير المشمولة بالاتفاقية التجارية، وكذلك الرسوم البالغة 25% على الشاحنات المتوسطة والثقيلة.