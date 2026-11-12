الرئيس الإماراتي يتبادل وجهات النظر في التطورات الإقليمية مع ولي عهد البحرين

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تبادل رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مع الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد البحرين، وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والتطورات الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وجاء ذلك خلال زيارة ولي عهد البحرين إلى الإمارات.

وأكد الجانبان الحرص المتبادل على مواصلة التشاور والتنسيق، خاصة في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة والتي تتطلب تكثيف التعاون المشترك بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.

وتناول اللقاء العلاقات الراسخة التي تجمع الإمارات والبحرين والعمل المشترك لمواصلة تعزيزها بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير على شعبيهما.