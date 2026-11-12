 الرئيس الإماراتي يتبادل وجهات النظر في التطورات الإقليمية مع ولي عهد البحرين - بوابة الشروق
الخميس 12 نوفمبر 2026 10:46 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد إقالة حسام حسن من القيادة الفنية للمنتخب الوطني؟
النتـائـج تصويت

الرئيس الإماراتي يتبادل وجهات النظر في التطورات الإقليمية مع ولي عهد البحرين

أبوظبي - د ب أ
نشر في: الخميس 12 نوفمبر 2026 - 10:35 م | آخر تحديث: الخميس 12 نوفمبر 2026 - 10:35 م

تبادل رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مع الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد البحرين، وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والتطورات الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وجاء ذلك خلال زيارة ولي عهد البحرين إلى الإمارات.

وأكد الجانبان الحرص المتبادل على مواصلة التشاور والتنسيق، خاصة في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة والتي تتطلب تكثيف التعاون المشترك بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.

وتناول اللقاء العلاقات الراسخة التي تجمع الإمارات والبحرين والعمل المشترك لمواصلة تعزيزها بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير على شعبيهما.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك