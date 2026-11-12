غارات إسرائيلية على بلدات وتفجير كبير في جنوب لبنان

أغار الطيران الحربي الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، على أطراف بلدة حولا في جنوب لبنان. كما أغار، عصر اليوم على بلدتي المنصوري وحداثا في جنوب لبنان. ونفّذ الجيش الإسرائيلي تفجيراً كبيراً في بلدة زوطر الشرقية في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت (الوكالة الوطنية للإعلام) اللبنانية الرسمية.

وكان الطيران الحربي الإسرائيلي قد أغار، بعد ظهر اليوم، على بلدتي كفرتبنيت والقنطرة في جنوب لبنان. وألقت طائرة مسيّرة إسرائيلية، قنبلتين صوتيتين في محيط مزارعين عند أطراف بلدة كفرشوبا جنوب لبنان.

وألقت طائرة مسيّرة إسرائيلية، بعد ظهر اليوم، قنبلتين صوتيتين في محيط المزارعين عند أطراف بلدة كفرشوبا في جنوب لبنان. وقصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدة رشاف في جنوب لبنان، بعدة قذائف، بالتزامن مع عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة صربين في جنوب لبنان.

ونفّذت القوات الإسرائيلية، ظهر اليوم، تفجيراً في بلدة القنطرة في جنوب لبنان. وانفجرت أربع مسيّرات إسرائيلية، صباح اليوم، في بلدة ميفدون جنوب لبنان. وقصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدة النبطية الفوقا، في جنوب لبنان.

يذكر أن إسرائيل شنّت حرباً على لبنان منذ الثاني من مارس الماضي، بعد إطلاق "حزب الله" صواريخ على شمال الأراضي المحتلة. واحتلّت القوات الإسرائيلية عدداً من البلدات في جنوب لبنان.