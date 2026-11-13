المتحدث باسم الكرملين: على أوروبا أولا تعيين ممثل لها إذا أرادت المشاركة في محادثات السلام

اجتمع المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، اليوم الخميس، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين، قبل توجههما إلى أيرلندا لإجراء محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في الوقت الذي تسعى فيه واشنطن لإعطاء زخم جديد لجهودها الرامية إلى تحقيق السلام.

وقال كوشنر، إن أحد أهداف الاجتماع مع بوتين كان الحصول على موافقة الرئيس الروسي على مشاركة ممثلين أوروبيين في المحادثات، التي تتناول الترتيبات الأمنية الأوسع نطاقا في القارة الأوروبية.

ووصف يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، المحادثات التي جرت اليوم الخميس بأنها كانت "مهمة وبناءة وصريحة ومفيدة."

وأضاف أن الرئيس الروسي ذكّر ويتكوف وكوشنر بالمقترحات التي طرحتها موسكو عام 2021 – قبل إرسال قواتها إلى أوكرانيا – التي طالبت فيها حلف شمال الأطلسي (الناتو) بسحب انتشاره العسكري من وسط أوروبا وشرقها

وقال أوشاكوف إن روسيا ستُحدث تلك المقترحات بإضافة "اعتبارات جديدة".

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن على أوروبا أولا تعيين ممثل لها إذا أرادت المشاركة في محادثات السلام.

وأضاف: "يتشاجر الأوروبيون فيما بينهم كالعناكب داخل وعاء. وإذا بادر أحدهم إلى إقامة اتصالات مع الجانب الروسي، فإنه يواجه النبذ والعزلة".

وأكد بوتين للمبعوثين الأمريكيين مجددا أنه سيكون "من غير المقبول إطلاقا" إرسال أي قوات أوروبية إلى أوكرانيا بعد وقف إطلاق النار – وهو اقتراح طرحته أوروبا منذ فترة طويلة للحيلولة دون شن موسكو هجوم جديد – وأن روسيا ستعتبر انتشار هذه القوات تهديدا لأمنها وأهدافا مشروعة.

واستطرد الرئيس الروسي قائلا: "بعبارة أخرى، ستُستأنف الحرب على الفور".

وتابع أيضا أن روسيا تعتبر أن حدودها مع أوكرانيا، التي يُفترض أن ترسمها أي اتفاقية سلام محتملة، تمتد حاليا لتشمل المناطق الأوكرانية الأربع التي ضمتها موسكو عام 2022، لكنها لم تفرض سيطرتها عليها بالكامل قط.