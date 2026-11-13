إدارة ترامب: أمريكا أعادت لفنزويلا 12 مليار دولار من حصيلة بيع النفط الفنزويلي

ذكرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنها أعادت إلى فنزويلا أكثر من 12 مليار دولار بما يعادل نحو 99% من إجمالي حصيلة بيع النفط الفنزويلي الذي حصلت عليه الولايات المتحدة من فنزويلا منذ الإطاحة برئيسها نيكولاس مادورو واعتقاله في يناير.

وبحسب تقرير صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الخميس، قال مكتب كيه.بي.إم.جي للمحاسبة إن مبيعات النفط الخام الفنزويلي إلى جانب كميات بسيطة من الذهب والمعادن والأسمدة حققت عائدات بلغت 26ر12 مليار دولار. وتمت إعادة كل الحصيلة تقريبا إلى فنزويلا وفقا لاتفاق الطاقة الذي عقدته إدارة ترامب مع الحكومة المؤقتة في فنزويلا.

وبحسب التقرير فإنه حتى 30 سبتمبر الماضي الذي يمثل نهاية العام المالي في الولايات المتحدة كان حساب مبيعات النفط الفنزويلي الذي تديره وزارة الخارجية الأمريكية يحتوي على 6ر168 مليون دولار فقط.

ووفقا لشروط الإتفاق يتم بيع النفط الفنزويلي في السوق الحرة في حين يتم وضع العائدات في حساب تديره الولايات المتحدة. وبعد ذلك يطلب المسئولون الفنزويليون موافقة السلطات الأمريكية على إعادة هذه الأموال إلى الدولة لتمويل مشروعات البنية التحتية والاحتياجات الإنسانية للفنزويليين.

ويقدم التقرير لمحةً عن الشئون المالية للحكومة الفنزويلية منذ أن ألقت الولايات المتحدة القبض على مادورو ونقلته إلى نيويورك لمحاكمته بتهم تتعلق بتهريب المخدرات وبسطت سيطرتها الفعلية على قطاع النفط المتهالك في فنزويلا.

وقد جرى صرف الجزء الأكبر من إيرادات النفط، التي جمعتها الولايات المتحدة حتى شهر سبتمبر الماضي وبلغت قيمتها أكثر من 12 مليار دولار، لصالح أفراد وشركات في فنزويلا عبر معاملات صرف العملات الأجنبية مع البنوك التجارية العاملة في البلاد.

وأشار التقرير إلى توجيه نحو 133 مليون دولار لسداد تكاليف خدمات أو إمدادات تحتاجها الحكومة الفنزويلية بشكل مباشر.

وتضمنت المعاملات التي وافقت عليها الولايات المتحدة دفع 5 ملايين دولار لشركة المحاماة جرينبرج تراوريج الموجود مقرها ميامي، ونحو 24 مليون دولار لشراء معدات خاصة بغسيل الكلى وأخرى لتعدين الفحم، بالإضافة إلى 7ر8 مليون دولار لسداد ديون فنزويلا المستحقة لمنظمة الصحة للبلدان الأمريكية مقابل توريد لقاحات.