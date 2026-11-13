دعا البابا ليو الرابع عشر أتباعه، اليوم الخميس، إلى التخلي عن "العقلية الذكورية المتسلطة"، ومنح المرأة دورا أكبر في الحياة العامة.

وانتقد البابا ليو، في كلمة ألقاها أمام عشرات الآلاف من الأشخاص في العاصمة ليما، ثقافة "الذكورية المتسلطة" المنتشرة في العديد من دول أمريكا الجنوبية ومناطق أخرى من العالم، داعيًا إلى تحقيق المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل.

وقال البابا ليو: "إسهام المرأة في جميع مجالات المجتمع والكنيسة لا غنى عنه، لكلا الزوجين حقوق متساوية في الحياة الزوجية والأسرية".

وفي الوقت نفسه، أدان رئيس الكنيسة الكاثوليكية جميع أشكال العنف ضد المرأة.

ويزور البابا ليو، بيرو تستغرق ستة أيام، ضمن جولة تستمر 12 يومًا وشملت أيضًا أوروجواي والأرجنتين.

ودعا ليو، في كلمته إلى التخلي عن الأدوار التقليدية البالية المرتبطة بالنوع الاجتماعي: "من المؤسف أن نلاحظ استمرار العقلية الذكورية المتسلطة، التي تتجلى في غياب الأب عن الحياة الأسرية، وفي إساءة معاملة النساء والعنف ضدهن".

وتحدث البابا صراحة عن مفهوم" الذكورية المتسلطة" الذي يقوم على الاعتقاد بأن الرجال أرفع منزلة من النساء بطبيعتهم.

وقال إن العقيدة المسيحية لا تبرر "عدم المساواة في تحمل مسئوليات الأعمال المنزلية، ولا خضوع أحد الزوجين للآخر".

وأضاف: "يجب أن نواصل العمل من أجل تحقيق التوازن والتكامل بين أدوار الرجال والنساء داخل الأسر".

ودعا البابا في وقت سابق خلال اجتماع مع أساقفة بيرو إلى إجراء تحقيق شامل في الفضائح المتعلقة بالاعتداءات الجنسية التي ارتكبها رجال دين.

وقال: "يجب أن نستجيب كما كان سيفعل السيد المسيح، من خلال التحلي بالحقيقة والعدالة والتسامح وجبر الضرر، والالتزام بصورة أكثر حزمًا بترسيخ ثقافة الوقاية وحماية الفئات الأكثر ضعفًا من هذه الجرائم".