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اختتم البنك التجاري الدولي "CIB" فعاليات بطولة الألعاب الإلكترونية والبلايستيشن لكرة القدم، والتي أقيمت ضمن معرض Cairo Ict ، بمركز المعارض الدولية في التجمع الخامس.

وافتتح عمرو الجنايني نائب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، المعرض بمشاركة بنك CIB والذي أطلق تجربة الرياضات الإلكترونية بمشاركة عدد ضخم من المشاركين الذين تنافسوا على حصد جوائز البطولة، بخلاف الهدايا التذكارية التي تم توزيعها على جمهور البنك.

وجاءت البطولة هذا العام وسط أجواء مميزة بمشاركة مجموعة من أبرز نجوم الكرة المصرية، الذين أضافوا حضورًا خاصًا للحدث.

وسجلت البطولة حضورًا جماهيريًا لافتًا وتفاعلًا كبيرًا مع مشاركة مميزة للعديد من النجوم في مقدمتهم الإعلامي مدحت شلبي، محمد بركات نجم الأهلي السابق، حسين الشحات نجم النادي الأهلي، مصطفى زيكو نجم نادي بيراميدز ومنتخب مصر، بجانب نجمي نادي الزمالك ناصر منسي وسيف جعفر.

وحرص النجوم على متابعة منافسات البطولة وتشجيع المتسابقين وسط أجواء مليئة بالحماس وروح التحدي.

أُقيمت البطولة بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وذلك ضمن مشاركة البنك في معرض Cairo ICT 2026، أحد أكبر الفعاليات التكنولوجية في المنطقة.

وجاءت البطولة انعكاسًا لالتزام البنك بدعم مجالات التكنولوجيا والألعاب الإلكترونية من خلال فئات Gen Z من عملاء البنك أصحاب خدمة حسابات my CIB للشباب، وذلك وفقا لاستراتيجية البنك للتواصل مع فئة الشباب، وإبراز دور الرياضات الإلكترونية للتواصل الإيجابي والإبداع.

وخاض نجوم الكرة المصرية مباريات استعراضية مع المشاركين المتأهلين للنهائيات بجانب خوض مباريات استعراضية مع بعضهم البعض بتعليق متميز من مدحت شلبي والذي علق كذلك على المباراة النهائية للبطولة.

وقدّم البنك التجاري الدولي مجموعة من الجوائز المميزة للفائزين بالمراكز الأولى، وسط أجواء مبهجة من المشاركين والمتابعين الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية.

كما أبدى المشاركون في البطولة سعادتهم الكبيرة بالمشاركة أمام نجوم الكرة المصرية، مؤكدين أن وجودهم أضاف روحا من التحدي والإثارة لتحقيق الذات، ومستوى مختلفًا من المنافسة والمتعة والترفيه.

وشهد الختام مشاركة النجوم في توزيع الجوائز، إلى جانب مسئولي وممثلي البنك التجاري الدولي، الذين عبّروا عن سعادة البنك بتنظيم هذه الفعالية المميزة، مؤكدين استمرار دعم CIB للفعاليات والأنشطة التي تستهدف الشباب وتجمع بين الترفيه والابتكار والتحدي.