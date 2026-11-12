إنجلترا تهزم كرواتيا بثنائية وتتأهل إلى ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية

حسم منتخب إنجلترا تأهله رسميًا إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري الأمم الأوروبية، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على نظيره الكرواتي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب ويمبلي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة الثالثة بالمستوى الأول.

وبدأت المباراة بإيقاع هادئ، حيث انحصر اللعب في وسط الملعب خلال الدقائق الأولى، مع محاولات متبادلة من المنتخبين دون تشكيل خطورة حقيقية على المرميين.

وفي الدقيقة 24، نجح مورجان روجرز في منح التقدم للمنتخب الإنجليزي، بعدما استقبل تمريرة من جود بيلينجهام داخل منطقة الجزاء، ليحولها إلى الشباك معلنًا تقدم أصحاب الأرض، وينتهي الشوط الأول بتقدم إنجلترا بهدف دون رد.

ومع انطلاق الشوط الثاني، كثف المنتخب الكرواتي محاولاته لإدراك التعادل، وهو ما تحقق في الدقيقة 59 عن طريق بيتار سوتشيتش، الذي استغل ارتباك الدفاع الإنجليزي داخل منطقة الجزاء، وأسكن الكرة الشباك.

ولم ينتظر منتخب إنجلترا كثيرًا لاستعادة تقدمه، إذ احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح أصحاب الأرض بعد مراجعة تقنية الفيديو، انبرى لها هاري كين في الدقيقة 64، ليسجل الهدف الثاني، ويمنح منتخب بلاده التقدم مجددًا.

وشهدت الدقيقة 76 مشاركة النجم الكرواتي لوكا مودريتش، في محاولة من الجهاز الفني لزيادة الفاعلية الهجومية والبحث عن هدف التعادل، لكن النتيجة ظلت على حالها حتى نهاية اللقاء.

وبهذا الفوز، رفع منتخب إنجلترا رصيده إلى 12 نقطة، ليضمن التأهل رسميًا إلى الدور ربع النهائي، خلف منتخب إسبانيا الذي حقق الفوز على التشيك بهدف دون رد، ليحصد العلامة الكاملة ويرفع رصيده إلى 15 نقطة.

في المقابل، تجمد رصيد منتخب كرواتيا عند 3 نقاط، ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الثالثة.