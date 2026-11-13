هيئة البث: واشنطن تبلغ إسرائيل بالاستعداد لاحتمال استئناف حرب إيران

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء الخميس، بأن القيادة المركزية الأمريكية أبلغت ممثلين عن الجيش الإسرائيلي موجودين في الولايات المتحدة بضرورة الاستعداد لاحتمال استئناف العمليات العسكرية ضد إيران.

ونقلت الهيئة عن مسئول أمريكي، لم تسمّه، أن رسائل تُنقل عبر القنوات الأمنية إلى إسرائيل ودول الخليج، تفيد بضرورة الاستعداد لاحتمال تجدد الحرب مع إيران في وقت قريب.

وأشارت إلى أن هذه الرسائل تتعارض مع تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة، التي قال فيها إنه لا يرى حاجة إلى استئناف الحملة العسكرية ضد طهران.

وذكرت أن الولايات المتحدة تواصل نقل وسائل عسكرية إلى الشرق الأوسط، حيث تمتلك حاليًا نحو 200 طائرة للتزود بالوقود جوًا، موزعة على قواعد في الشرق الأوسط وأوروبا.

ووفق الهيئة، توجد في المنطقة حاملتا الطائرات الأمريكيتان "جورج واشنطن" و"جورج بوش"، إلى جانب حاملة الطائرات "روزفلت" المتوقع وصولها إلى بحر العرب الأسبوع المقبل.

كما ينتشر آلاف الجنود الأمريكيين في قواعد بالشرق الأوسط، ويتولون تشغيل منظومات عسكرية مختلفة، بينها أنظمة الدفاع الجوي.

وتأتي هذه التحركات العسكرية في وقت تتعارض فيه المؤشرات الميدانية الأمريكية مع التصريحات العلنية لترامب بشأن عدم الحاجة إلى استئناف العمليات العسكرية ضد إيران، ما يعكس استمرار الاستعداد الأمريكي لاحتمالات تطورات أمنية جديدة في المنطقة.

وفي وقت سابق الخميس، اتفق رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وعضو الكنيست المكلف بتشكيل الحكومة غادي آيزنكوت، على مواصلة الإحاطات الأمنية عند الحاجة، عقب اجتماع استمر ساعتين في القدس.

وجاء الاجتماع وسط مخاوف لدى المعارضة الإسرائيلية من أن يشن نتنياهو هجومًا جديدًا على إيران، لإدخال البلاد في حالة طوارئ قد تتيح له الدفع نحو تشكيل حكومة وحدة يشارك فيها، بدلًا من انتقال السلطة إلى حكومة يشكلها آيزنكوت.

والأربعاء، كشفت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية أن المجلس الوزاري المصغر للشئون السياسية والأمنية "الكابينت" وجه الجيش إلى تعزيز استعداداته لاحتمال شن هجوم على إيران واندلاع مواجهة عسكرية.

ووفق الهيئة، قد تفضي هذه الاستعدادات إلى عمليات عسكرية تتسبب في اندلاع حرب.