البرلمان الألماني يمدد مشاركة الجيش في مهمة الاتحاد الأوروبي قبالة ليبيا

من المقرر أن يواصل الجيش الألماني مشاركته في مهمة الاتحاد الأوروبي "إيريني" في البحر المتوسط.

يأتي ذلك بعد أن صوّت البرلمان الألماني اليوم الخميس بأغلبية أحزاب الائتلاف الحاكم لصالح تمديد تفويض المهمة.

ويضم الائتلاف الحاكم في ألمانيا كلا من الاتحاد المسيحي (الذي يتكون من حزب المستشار فريدريش ميرتس، المسيحي الديمقراطي، وشقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري) والحزب الاشتراكي الديمقراطي.

وبموجب القرار، سيشارك ما يصل إلى 300 جندي في مراقبة حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا. كما جرى توسيع نطاق المهمة ليشمل متابعة ما تطلق عليه برلين "أسطول الظل الروسي" في البحر المتوسط.

وصوتت أحزاب المعارضة ضد تمديد التفويض، حيث تأخذ المعارضة على هذه المهمة عدة أمور من بينها عدم وضوح المهام الموكلة إلى الجيش الألماني، بعدما انتهى التفويض المستند إلى القانون الدولي الذي كان يسمح بتفتيش السفن المشتبه فيها.

وأقر خبير الشئون الخارجية في الحزب الاشتراكي رالف شتيجنر، بأن المهمة لن تحل جميع المشكلات في ليبيا، لكنه أردف: "لكن بدون هذه المهمة، ستكون المعاناة أكبر وسيتراجع مستوى الأمن".