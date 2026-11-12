انفرد هاري كين، قائد منتخب إنجلترا، بالرقم القياسي لأكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ منتخب بلاده، بعدما خاض مباراته الدولية رقم 126، خلال مواجهة كرواتيا، مساء اليوم الخميس، على ملعب ويمبلي بالعاصمة البريطانية لندن، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية لموسم 2026-2027.

وتجاوز كين بهذا الرقم الحارس السابق بيتر شيلتون، لينهي التعادل معه وينفرد بصدارة قائمة اللاعبين الأكثر خوضًا للمباريات الدولية بقميص منتخب إنجلترا.