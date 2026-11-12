 عميد لاعبي إنجلترا.. هاري كين ينفرد بالرقم القياسي التاريخي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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عميد لاعبي إنجلترا.. هاري كين ينفرد بالرقم القياسي التاريخي

أحمد زاهر
نشر في: الخميس 12 نوفمبر 2026 - 9:54 م | آخر تحديث: الخميس 12 نوفمبر 2026 - 10:01 م

انفرد هاري كين، قائد منتخب إنجلترا، بالرقم القياسي لأكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ منتخب بلاده، بعدما خاض مباراته الدولية رقم 126، خلال مواجهة كرواتيا، مساء اليوم الخميس، على ملعب ويمبلي بالعاصمة البريطانية لندن، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية لموسم 2026-2027.

وتجاوز كين بهذا الرقم الحارس السابق بيتر شيلتون، لينهي التعادل معه وينفرد بصدارة قائمة اللاعبين الأكثر خوضًا للمباريات الدولية بقميص منتخب إنجلترا.

وشهد ملعب ويمبلي احتفالًا خاصًا بهاري كين، بعدما نزل إلى أرضية الملعب حاملًا الكرة الذهبية التي توّج بها، واحتفل مع الجماهير بهذا الإنجاز، وسط أجواء من التقدير والاحتفاء بقائد المنتخب الإنجليزي.

ويحتل منتخب إنجلترا المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 9 نقاط، قبل مواجهته أمام كرواتيا.

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