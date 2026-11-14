مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين إثر حادث تصادم بالطريق الإقليمي في المنوفية

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب 4 آخرون؛ إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وميكروباص على الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية، بالقرب من كارتة الخطاطبة.

وتلقت الجهات الأمنية في المنوفية إخطارا بوقوع الحادث.

على الفور، جرى الدفع بقوات أمنية إلى موقع التصادم، كما جرى نقل جثماني المتوفيين والمصابين إلى المستشفى، لاتخاذ الإجراءات الطبية والقانونية اللازمة.

وكشفت البيانات الأولية عن وفاة "أ ع م"، 35 عاما، وشخص آخر مجهول الهوية، فيما أسفر الحادث عن إصابة كل من: "ع ر ل"، 45 عاما، مقيم بقرية كمشوش التابعة لمركز منوف، و"ع ر م"، 35 عاما، و"م ا"، 61 عاما، و"م ج"، 30 عاما، وتحرر محضر بالحادث وتولت الجهات المختصة التحقيق في الواقعة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة.