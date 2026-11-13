قال الدكتور محمد عبد الغني، نقيب المهندسين، إن مسئولة عن تنظيم المهنة، إلى جانب مسئوليتها عن حماية المهندس اجتماعيا ومهنيا واقتصاديا مثل أي نقابة تدافع عن أعضائها.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لـ «Extra News» أن عمل النقابة يرتكز على محورين، يتمثل المحور الأول في المهنة وتنظيمها، بينما يتمثل المحور الثاني في الخدمات التي يجب أن تؤديها النقابة للمهندس، وتشمل المعاشات والإسكان والرعاية الصحية، والنوادي والرحلات، والمقابر.

ولفت إلى أن محور تنظيم المهنة يشمل الترتيب للتعليم الهندسي الذي يخرج المهندسين، موضحا أن قانون النقابة ينص على ضرورة إبداء الآراء في التعليم الهندسي، إلى جانب ملف الاعتماد المهني.

وأوضح أن المهندس المصري كان يتخرج في الماضي وهو جاهز ومؤهل بنسبة 100%، أما الآن ومع تطور أنظمة التعليم وتعدد التخصصات أصبح من الضروري الحديث عن الاعتماد المهني الذي سبقنا فيه العالم كله، وضبط التعليم وتطويره، ومتابعة وحوكمة أداء المهندس.

وأشار إلى أن محور الخدمات، يشمل المعاش التكميلي للمهندس في حدود 2500 جنيه، مؤكدا أن «الرقم زهيد جدًا في ظل الظروف الاقتصادية الحالية».

ولفت إلى أن النقابة تسعى لتوفير إسكان لأكثر من مليون و60 ألف مهندس، ورعاية صحية لمساعدة الدولة والحكومة في مشروعاتها، بالإضافة إلى توفير المدافن والنوادي والرحلات، والرياضة لأبناء المهندسين.

ونوه أن النقابة تطبق منظومة رعاية صحية تكافلية للمهندسين، من أكفأ وأفضل الأنظمة، مشيرا إلى أن النقابة تجتهد خلال الفترة المقبلة لإعادتها إلى رونقها وتوسيع الشبكة الطبية بشكل كبير.

وأضاف أن المؤتمر العام الهندسي قرر دعم مشروع الرعاية الصحية بمبلغ ضخم يتجاوز 75 مليون جنيه، موضحا أن هذا المشروع سينطلق خلال أيام، ليتمكن أبناء الطبقة الوسطى، الذين يمثل المهندسون جزءا أساسيا من عمادها، من الحصول على خدمة صحية مناسبة بسعر مناسب يتحملون تكلفته.