قالت سندس سنبل، صاحبة الـ15 عامًا والحاصلة على الميدالية الذهبية في الووشو كونغ فو بأولمبياد الشباب، إنها كانت تتعمد التركيز وإظهار تعبيرات حادة على وجهها خلال الأداء، لأنها كانت تتخيل نفسها في مواجهة خصم، حتى تتمكن من الدخول في أجواء اللعبة وتقديم الحركات بالشكل المطلوب.

وأضافت سندس، خلال لقائها ببرنامج «معكم منى الشاذلي»، المذاع على قناة «ON»، أمس الخميس، أن اللعبة تنقسم إلى قسمين؛ الأول للمواجهات القتالية بين لاعبين، والثاني للاستعراض، وهو القسم الذي تمارسه، ويتضمن حركات تتطلب القوة والخفة والسرعة والرشاقة.

وأوضحت أن تدريبات اللعبة تتطلب لياقة بدنية عالية ومرونة وقوة تحمل، إلى جانب التركيز المستمر، لأن أي خطأ في تنفيذ الحركات قد يؤثر بشكل كبير على النتيجة، لافتة إلى أن أصعب الحركات التي واجهتها كانت «جملة النط»، كما أن زيادة خطوة واحدة خلال اليوم الأول من المنافسات، رغم أنها لم تكن كبيرة، تسببت في خصم جزء بسيط من درجاتها.

وتابعت أن الأداء يتضمن حركات بالعصا وأخرى دونها، إلى جانب أساليب متعددة مثل السيف والرمح، ولكل منها تكنيك خاص، مضيفة أنها اعتادت اللعب بالسيف والرمح قبل الانتقال إلى العصا، وهو ما جعل إتقان حركات العصا التحدي الأصعب بالنسبة لها خلال الفترة الماضية.

ويُذكر أن سندس سنبل، لاعبة المنتخب المصري للووشو كونغ فو، توجت بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية للشباب «داكار 2026»، بعد تصدرها منافسات أسلوب العصا برصيد 9.330 نقطة، إلى جانب تفوقها في منافسات الأسلوب الشمالي.

واستضافت العاصمة السنغالية داكار منافسات دورة الألعاب الأولمبية للشباب «داكار 2026» خلال الفترة من 30 أكتوبر وحتى 13 نوفمبر الجاري، في نسخة استثنائية تُقام للمرة الأولى على الأراضي الإفريقية، بمشاركة مجموعة من أبرز المواهب الرياضية الشابة من مختلف أنحاء العالم.