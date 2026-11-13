حريق هائل يلتهم عددًا من المحال التجارية بشارع العرفاني في ملوي بالمنيا

شبّ، منذ قليل، اليوم الجمعة، حريق هائل بعدد من المحال التجارية والمخازن بأحد الممرات التجارية بشارع العرفاني، أحد أهم الشوارع التجارية بمدينة ملوي، وعلى الفور هرعت إلى موقع الحريق عدة سيارات تابعة للحماية المدنية والإطفاء.

وقامت الأجهزة الأمنية بتطويق موقع الحريق بالحواجز الحديدية، لإفساح المجال أمام رجال الإطفاء للتعامل مع النيران.

وكان اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، قد تلقى إخطارًا من مأمور قسم شرطة ملوي، بنشوب حريق هائل بعدد من المحال التجارية والمخازن الكائنة بشارع العرفاني، وامتداد ألسنة اللهب إلى الأدوار العليا.

وجارٍ التعامل مع الحريق في محاولة لإخماده والسيطرة عليه، ومنع امتداده إلى الشقق العلوية والعقارات المجاورة، حيث جرى الاستعانة بتعزيزات من سيارات الإطفاء من المراكز المجاورة.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الحريق وأسبابه، مع إخطار النيابة العامة للتحقيق.