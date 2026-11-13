سمير فرج: ألمانيا امتصت صدمة قطع 50% من الغاز الروسي بفضل امتلاكها مركزا لإدارة الأزمات وخطة للطوارئ

قال اللواء سمير فرج، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن الحروب لا تقتصر آثارها على الدول المشاركة فيها، بل تمتد تداعياتها إلى الاقتصاد العالمي وحياة المواطنين، مستشهدًا بالحرب الروسية الأوكرانية التي تسببت في اضطراب إمدادات القمح والغاز والنفط، وأثرت على اقتصادات دول عديدة، مؤكدًا ضرورة إنشاء مراكز لإدارة الأزمات في كل وزارة وهيئة ومصنع، بما يضمن تكامل الجهود واستمرار العمل في مواجهة الطوارئ.

وأضاف «فرج»، عبر برنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، اليوم الخميس، أن روسيا كانت تصدر الغاز الطبيعي إلى معظم دول أوروبا، وكانت ألمانيا تحصل على نحو 50% من احتياجاتها من الغاز الروسي قبل اندلاع الحرب، موضحًا أن ألمانيا استطاعت مواجهة تداعيات الأزمة بفضل امتلاكها مركزًا لإدارة الأزمات ووجود احتياطيات وخطط مسبقة للتعامل مع الطوارئ.

وأوضح أن الأزمات التي تبدو صغيرة قد تؤدي إلى شلل قطاعات حيوية داخل الدولة، مشيرًا إلى أن تعطل أحد الموانئ التي تدخل من خلالها السلع الأساسية أو المواد الخام يؤدي إلى نقص الإمدادات، وهو ما ينعكس على المصانع والإنتاج والحياة اليومية للمواطنين.

وأشار إلى أن نقص الغاز قد يؤدي إلى توقف مصانع الأسمدة، وبالتالي تراجع إنتاج السماد وتأثر القطاع الزراعي، مؤكدًا أن توفير وزارة الزراعة الأسمدة اللازمة للزراعة الشتوية يأتي في إطار الاستعداد المسبق وإدارة الأزمات، وليس انتظار وقوع المشكلة ثم التعامل معها.

وشدد على أهمية توافر معلومات دقيقة ومخزون استراتيجي لدى الدولة لمواجهة الأزمات المحتملة، ووجود خطة لكل قطاع، وتنسيق المحافظات فيما بينها.