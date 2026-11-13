حمزة نمرة يطلق أغنيته الجديدة «بكلم نفسي» على يوتيوب

استعدادًا لإطلاق ألبومه الجديد قبل نهاية العام الحالي، طرح الفنان حمزة نمرة أغنيته الجديدة «بكلم نفسي» على يوتيوب وكل منصات الموسيقى العربية، وهي من توزيع شركة The Basement Records.

أغنية «بكلم نفسي» من كلمات وألحان تاج (زياد شادي)، وهو فنان شاب من اكتشاف حمزة نمرة، فيما تولى أندريه مينا التوزيع الموسيقي والميكساج والماستر.

وعلق حمزة نمرة على الأغنية الجديدة قائلًا: «بكلم نفسي تجربة جديدة ومختلفة أقدمها لأول مرة، ولأنني أحب الأفكار الجديدة تحمست لها فورًا. الأغنية من ابتكار فنان شاب يحمل اسم تاج، تعرفت عليه مع مجموعة كبيرة من الفنانين الموهوبين من خلال حلقتي في برنامج السبت الممتاز مع إياد الموجي. بكلم نفسي هي الأغنية الأولى من أغنيتين ستصدران بشكل منفرد قبل إطلاق الألبوم نهاية هذا العام».

وأضاف محمد الشاعر، الشريك المؤسس والمنتج التنفيذي والمدير الإبداعي في شركة The Basement Records: «حمزة نمرة واحد من أهم نجوم الأغنية في العالم العربي، ودائمًا ما تكون إصداراته الجديدة محل انتظار الجميع. سعداء جدًا بالتعاون معه في أغنية بكلم نفسي وألبومه الجديد المنتظر، فمنذ تعاوننا معًا حققت أغنيات حمزة نجاحًا جماهيريًا واسعًا في مختلف أنحاء العالم العربي، بأكثر من 1.5 مليار مشاهدة على يوتيوب، و64 مليون ساعة مشاهدة، وأكثر من 5 ملايين مشترك في قناته الرسمية».