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ضبطت الأجهزة الأمنية في الإسكندرية 4 فتيات من صانعات المحتوى، حال وجودهن بنطاق المحافظة، لاتهامهن بنشر مقاطع فيديو على صفحاتهن بمواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن الرقص بطريقة خادشة للحياء والتلفظ بألفاظ خارجة تتنافى مع القيم المجتمعية.

ووفقًا لبيان أمني، الخميس، جاءت عملية الضبط عقب توصل التحريات التي أجرتها الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة إلى قيام المتهمات بنشر تلك المقاطع عبر صفحاتهن على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات، جرى ضبطهن، وتبين أن لإحداهن معلومات جنائية مسجلة، كما عُثر بحوزتهن على 8 هواتف محمولة، وبفحصها تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطهن.

وبمواجهتهن، أقررن بنشر مقاطع الفيديو بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهن، وتولت النيابة المختصة التحقيق.